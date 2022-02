Putin amenință cu folosirea armelor nucleare, în urma poziției ”agresive” a țărilor NATO VIDEO

Vladimir Putin a ordonat ministrului Apărării, Serghei Șoigu, să ridice gradul de alertă pentru forțele nucleare, după ceea ce el a acuzat ca fiind „declarații agresive din partea țărilor NATO”, informează Reuters.

În aceste momente, Putin are o întâlnire televizată cu ministrul apărării, Serghei Șoigu, și cu șeful marelui stat major, Valeri Gherasimov.

„Dragi colegi, vedeți acțiunile neprietenoase ale țărilor din Vest în ceea ce privește partea economică, despre care știm cu toții, dar înalții oficiali NATO se exprimă agresiv la adresa Federației Ruse, motiv pentru care ordon ministerului apărării și șefului marelui stat major să treacă forțele de descurajare ale Armatei într-un regim special de alertă”, a spus Putin.

Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc