Putin susține public că n-ar intenționa „să reconstituie un imperiu”: ”Am prevăzut că vor exista speculaţii”

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marți, 22 februarie, că nu intenţionează să reconstituie imperiul rus, la o zi după ce a recunoscut independenţa teritoriilor separatiste ucranene Doneţk şi Lugansk şi a rostit un discurs în care a negat legitimitatea statului ucrainan, relatează AFP.

”Am prevăzut că vor exista speculaţii cum că Rusia se pregăteşte să reconstitue un imperiu”, declară Putin în cursul unei întâlniri, la Kremlin, cu omologul său din Azerbaidjan, Ilham Aliev.

