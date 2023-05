De ce a refuzat Putin să guste în public ”ceaiul Ivan”, despre care spunea că este mai bun decât Coca Cola VIDEO

Alexei Repik, fondatorul grupului de companii R-Pharm, i-a cerut lui Vladimir Putin să guste ceaiul Ivan produs de compania sa, la o întâlnire a antreprenorilor cu președintele Rusiei.

Repik i-a spus lui Putin despre produsul său în 2022 la forumul Strong Ideas for the New Times. Șeful statului a răspuns direct la întrebare și i-a reproșat omului de afaceri că face publicitate ascunsă.

”Mulţumesc mult. Ceea ce face domnul Aleksey Evgenievich Repik se numește publicitate ascunsă. Dar totuși îi salutăm pe toți, toți cei adunați aici. Deși fiecare dintre cei prezenți ar putea face reclamă pentru ceea ce face”, a răspuns Putin.

În iulie 2022, Vladimir Putin a sugerat că ceaiul Ivan este mai sănătos decât băuturile occidentale, precum Coca-Cola și a promis că dezvoltarea producției unei băuturi locale va fi transferată Ministerului Agriculturii. Până atunci, Uniunea Producătorilor de Ceai Ivan pregătise deja propuneri pentru dezvoltarea producției de băutură.

La cinci zile după declarațiile lui Putin, guvernatorul regiunii Vologda, Oleg Kuvșinnikov, a anunțat că regiunea va crește producția de ceai de salcie și ierburi de la 200 la 300 de tone. El a spus că producătorii vor putea trimite băutura la export, în țările apropiate și îndepărtate datorită măsurilor de sprijin ale statului federal.