Decretul misterios semnat de Putin provoacă reacții la Washington: „Sigur nu va primi Alaska înapoi”

Vladimir Putin a emis un decret misterios prin care ordonă unei agenții de stat să caute proprietăţi în străinătate şi să se asigure că acestea aparțin Rusiei în mod legal.

Documentul semnat de Putin nu indică ce tipuri de proprietăți rusești sunt căutate în străinătate sau mărimea bugetului pentru această agenție, însă mulți s-au gândit inclusiv la Alaska, teritoriu pe care Statele Unite l-au cumpărat de la Rusia în 1867.

Tema a fost ridicată într-un briefing de presă al Departamentului de Stat american, unde purtătorului de cuvânt i s-a cerut o reacție la informația că „aparent, Putin a semnat astăzi un ordin prin care declară «ilegitimă» vânzarea Alaskăi către Statele Unite”. „Ei bine, cred că pot - vorbesc în numele tuturor celor din guvernul SUA - să spun că, în mod cert, nu o va primi înapoi. Deci...”, a răspuns purtătorul de cuvânt Vedant Patel, stârnind râsetele celor din sală.

This mofo is trolling the West and our leaders shake in their boots in response. pic.twitter.com/2bLu6ShHDb