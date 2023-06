”Imbecilul ăla bătrân nu poate spune două cuvinte”. Discursul catastrofal ținut de Putin în fața propagandiștilor ruși VIDEO

Întâlnirea de ieri, 14 iunie, a președintele rus Vladimir Putin cu 18 corespondenți militari și propagandiști ruși a stârnit unele reacții negative din partea publicului. Unii subliniază că Putin a recunoscut din neatenție distrugerea barajul Kahovka, în timp ce alții consideră pur și simplu remarcile sale o rușine.

Dintre liderii de opinie ruși, doar ultranaționalistul Igor Girkin a îndrăznit să-l critice deschis pe Putin. Pe canalul său de Telegram a scris:

„Discursul de astăzi al Comandantului Suprem către corespondenții de război a spulberat instantaneu tot optimismul reținut pe care îl simțisem cu privire la prima săptămână a ofensivei inamice”.

„Nu pot să descriu altfel decât în ​​cuvintele domnului Shvonder din „Inima de câine” [o novelă satirică de Mihail Bulgakov]: Este... un fel de rușine!”, a scris Girkin.

Illya Poolaryov, liderul opoziției armate ruse, a declarat pentru Kyiv Post că Putin a recunoscut, în esență, că forțele ruse au distrus barajul Kahovka. El a mai subliniat că Putin a arătat că sprijină Ministerul rus al Apărării în conflictul cu șeful Wagner PWC, Evgheni Prigojin.

„El [Putin] a recunoscut că a distrus barajul Kahovka – spunând că ucrainenii nu vor putea avansa acolo. Al doilea punct important din discursul lui Putin a fost că a susținut decizia ministerului apărării cu privire la Prigojin”, a spus Ponomaryov.

În timpul întâlnirii, Putin a spus că distrugerea hidrocentralei Kahovka a perturbat contraofensiva Ucrainei, dar „ar fi fost mai bine” fără acest incident.

„Voi spune un lucru ciudat, dar, din păcate, [distrugerea hidrocentralei Kahovka] a perturbat contraofensiva lor. Este mai bine pentru noi pentru că ar fi fost destul de rău pentru ei să avanseze acolo”, a spus Putin.

Insinuarea lui Putin că rușii au beneficiat de distrugerea barajului care a întârziat contraofensiva armatei ucrainene a stârnit nemulțumire.

Unii ruși au fost sceptici față de afirmațiile lui Putin că partea ucraineană a aruncat în aer barajul pentru a întrerupe contraofensiva.

„Deci, ei [ucrainenii] și-au întrerupt contraofensiva? Înțelept”, scrie un comentator.

Alții cred că Putin a avut un discurs corect și îi trag pe ucraineni la răspundere pentru explozia hidrocentralei Kahovka.

„Totul este real! Putin a făcut o treabă grozavă! Totul este clar și fără niciun PR. Narco-fuhrerul (Zelensky) a creat un dezastru umanitar. Consecințele urmează să vină”.

Unii sunt supărați pentru discursul ridicol al lui Putin și îl aprobă pe ultranaționalistului Girkin, care numește discursul o rușine.

„Imbecilul ăla bătrân nu poate spune două cuvinte împreună!”

„Aștept cu nerăbdare ce va spune Prigojin. Chiar și cei cu leziuni cerebrale care au fost în război vin cu gânduri mai bune”.

