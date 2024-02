Vladimir Putin a comandat un interviu televiziunii ruse de stat după dezastrul de PR înregistrat în urma conversației cu propagandistul american Tucker Carlson.

Liderul de la Kremlin a fost intervievat de jurnalistul Pavel Zarubin de la televiziunea rusă, iar înregistrarea a fost difuzată de președinție în cursul zilei de 14 februarie.

Putin a vorbit despre războiul din Ucraina, a exprimat opinii despre Statele Unite şi alte ţări şi și-a spus impresiile după recentul interviu pe care l-a acordat cu câteva zile în urmă jurnalistului american Tucker Carlson.

Extrase din noul interviu au fost publicate miercuri seara pe canalul de pe Telegram al Kremlinului. Interviul integral va fi difuzat joi de televiziunea rusă în cadrul programului ''Moscova. Kremlin. Putin''.

Putin says he prefers 'more predictable' Biden over Trump.

Putin said that he preferred Joe Biden to Donald Trump but was willing to work with any U.S. president.

Putin was asked by interviewer Pavel Zarubin who was "better for us" out of Biden, a Democrat, and Trump, a… pic.twitter.com/DiKUQE7Saz