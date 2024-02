Putin a arătat accidental o problemă de sănătate în timpul interviului cu Tucker Carlson. Analiza jurnaliștilor germani VIDEO

Presa occidentală a făcut o analiză amănunțită a semnalelor și gesturilor non-verbale ale lui Vladimir Putin în timpul interviului cu jurnalistul american Tucker Carlson, atrăgând atenția asupra comportamentului ciudat al dictatorului rus.

El s-a comportat foarte ciudat în timpul interviului, dezvăluind nu numai probleme de sănătate fizică, ci și psihică.

Jurnaliştii de la publicaţia germană Bild au publicat un fragment dintr-un videoclip în care Putin îşi dă jos şi îşi pune constant ceasul de mână, îşi întinde încheietura mâinii şi chiar îşi îndreaptă cu ambele mâini piciorul stâng, care s-a deplasat spontan în lateral.

Jurnaliştii notează că demenţa cerebrală poate fi doar o mică parte din problemele de sănătate ale lui Putin.

Se știe cu sigur că, după ce a căzut de pe un cal în 2012, sănătatea lui Putin s-a deteriorat; a început să aibă probleme cu membrele inferioare și cu coloana vertebrală.

Rețelele de socializare mai notează că Putin acordă rar interviuri jurnaliștilor occidentali. De obicei, mass-media de la Kremlin decupează astfel de momente și le maschează cu atenție, creând imaginea unui Putin „sănătos și veșnic tânăr”.

Putin couldn't hide a cramp during his interview with Carlson

BILD columnist Sebastian Geisler noted that Putin felt "visibly tense" during the filming: his right leg was twitching and his left leg was cramped. The video shows him pressing his hand on his left leg to lower the… pic.twitter.com/Oeklcg2Gll