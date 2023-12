Putin amenință lumea în mesajul de Anul Nou: „Nu vom renunța niciodată” VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin a promis duminică, în discursul său de Anul Nou, că Rusia nu va da înapoi niciodată, după ce şi-a "apărat ferm" interesele în anul 2023, şi a adus un omagiu soldaţilor, fără a menţiona explicit Ucraina, relatează agenţiile France Presse şi EFE.

"Am dovedit adeseori că putem rezolva sarcinile cele mai dificile şi că niciodată nu vom renunţa, pentru că nu există forţă capabilă să ne divizeze, care să ne facă să uităm memoria şi credinţa părinţilor noştri, să ne oprească din dezvoltarea noastră", a spus Putin în discursul difuzat mai întâi în Extremul Orient rus, care datorită fusului orar a trecut deja în 2024.

Spre deosebire de discursul de anul trecut, când a vorbit flancat de militari în uniformă, acum preşedintele rus a apărut singur, cu imaginea Kremlinului în fundal.

În anul 2023 "ne-am apărat ferm interesele naţionale, libertatea, securitatea şi valorile noastre", a continuat Putin, care a apreciat că Rusia trece acum printr-o "etapă istorică" şi a proclamat anul 2024 ca fiind anul "familiei", o referire la politica sa de susţinere a valorilor tradiţionale.

