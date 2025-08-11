Putin a refuzat propunerea lui Trump, ca locul de întâlnire să fie capitala Italiei. Motivele sunt mandatul de arestare și faptul că “Italia e prea aliniată cu Ucraina”

O tentativă de a organiza la Roma un summit Trump–Putin pe tema războiului din Ucraina a eșuat din cauza opoziției Moscovei, care consideră Italia prea apropiată de Kiev. Deși Vaticanul rămâne pe lista locurilor posibile pentru o eventuală întâlnire între liderii SUA și Rusiei, contextul geopolitic și mandatul internațional de arestare emis pe numele lui Vladimir Putin fac ca scenariul să fie, deocamdată, improbabil.

Donald Trump și-ar fi dorit să se întâlnească cu Vladimir Putin la Roma, pentru negocierile pe tema războiului din Ucraina, dar președintele Rusiei s-a opus. Posibilitatea ca președinții SUA și Rusiei să se întâlnească la Vatican rămâne deschisă, deși în acest moment pare puțin probabilă, arată Corriere della Sera.

Joi, 7 august, Trump a sunat-o pe prim-ministrul Meloni și a propus să găzduiască summitul la Roma, luni. Prim-ministrul și-a exprimat imediat disponibilitatea, iar câteva ore mai târziu, Rubio a propus oficial și Roma la reuniunea NSA organizată între Italia, Franța, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Ucraina și Finlanda.

Rusia a obiectat imediat, deoarece „consideră că Italia e prea aliniată cu Ucraina”. Acesta nu este singurul obstacol. Pe numele lui Putin este emis un mandat internațional de arestare de Curtea Penală Internațională, iar acest lucru pare să fi influențat și alegerea locului de desfășurare.

„Avem mulți prieteni dispuși să ne ajute să organizăm acest tip de eveniment. Unul dintre ei este președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, care vizitează Rusia. Cred că vom decide, dar ar fi una dintre cele mai potrivite locații”, a spus Putin.

Ipoteza Vaticanului nu a fost infirmată, chiar dacă nu pare cea mai probabilă în acest moment.

Eșaloanele superioare ale Sfântului Scaun urmăresc cu atenție posibila întâlnire dintre Trump și Putin. Nu este un secret, însă, că Vaticanul și-a exprimat de mult timp disponibilitatea de a facilita o soluție diplomatică a conflictelor, nu doar din Ucraina.

Papa Francisc spusese deja acest lucru, iar Leon al XIV-lea a reiterat-o clar pe 14 mai, la șase zile după alegerea sa: „Sfântul Scaun este disponibil pentru ca dușmanii să se întâlnească și să se privească în ochi... Popoarele vor pace, iar eu, cu inima în mână, le spun liderilor popoarelor: haideți să ne întâlnim, să dialogăm, să negociem! Războiul nu este niciodată inevitabil; armele pot și trebuie reduse la tăcere.”

Secretarul de stat Pietro Parolin încă lucrează, iar Prevost l-a confirmat pe cardinalul Matteo Zuppi în funcția de trimis pentru pace. Contactele, explică Olteretevere, „nu au fost niciodată întrerupte”.

Medierea Sfântului Scaun a permis repatrierea mai multor copii ucraineni și schimburi de prizonieri. Papa american a vorbit telefonic cu Putin pe 4 iunie, cerându-i „un gest care promovează pacea”, un pas semnificativ înainte, deoarece predecesorul său nu a putut vorbi cu președintele rus de la invazia Ucrainei. Prevost și-a confirmat disponibilitatea de a găzdui „negocieri” de pace la Vatican.

