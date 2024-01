Un farsor rus a lipit un portret al lui Putin în interiorul unui lift rezidențial din Rusia.

Bărbatul a plasat apoi o cameră în lift pentru a înregistra reacțiile oamenilor.

Locatarii se arată șocați de prezența portretului cu președintele Rusiei în liftul lor.

Două femei înregistrate de camera video aruncă chiar și câte o înjurătură la adresa lui Putin.

😂...situation from one of the elevator in Russia.

"Delicious reactions"

Enjoy your paradice..🤷‍♀️ pic.twitter.com/vo0RttPaS2