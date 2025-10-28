Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară

Rusia anunță testarea cu succes a rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. ”Este o armă unică la nivel mondial”, avertizează liderul rus Vladimir Putin. Experţii occidentali au îndoieli.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat un nou test al secretei rachete de croazieră, experimentală, cu propulsie nucleară, denumită 9M730-Burevestnik. În timpul unei vizite la un post de comandă al forțelor sale armate, Putin a precizat că racheta ”este un produs unic în lume”.

Șeful Statului Major General, Valeri Gherasimov, a precizat în fața președintelui că racheta de croazieră a zburat 14.000 de kilometri și s-a aflat în aer timp de aproximativ 15 ore.

Putin a adăugat că, grație razei sale de acțiune aproape nelimitate și a traiectoriei imprevizibile, noua armă este ”invincibilă” pentru sistemele actuale și viitoare de apărare antirachetă. Faza de testare s-a încheiat, urmând lucrările finale înainte ca rachetele să fie desfășurate, a precizat președintele rus.

În 2018, liderul de la Kremlin evoca în mod public dezvoltarea unei rachete ghidate, cu un mini-reactor la bord, care îi asigură o rază de acțiune de peste 25.000 de kilometri - capabilă așadar să atace inclusiv ținte în SUA. Putin a prezentat la acel moment racheta de croazieră împreună cu alte cinci tehnologii de armament menite să demonstreze avansul Rusiei față de armele NATO.

Mai multe teste eșuate, soldate cu victime

Potrivit surselor occidentale, lansarea modelului actual a fost precedată de o serie de eșecuri, ba chiar și de victime, după ce doi ingineri ar fi murit în timpul testelor din 2019. În vara aceluiași an, tot un test eșuat cu această armă ar fi produs un accident nuclear la un poligon de testare navală al forțelor armate ruse din Marea Albă.

Putin susține că Occidentul nu are opțiuni de apărare împotriva rachetei de croazieră, care poate zbura la joasă înălțime către țintă dintr-o mare varietate de direcții și, astfel, eluda sistemele de apărare. Experții estimează viteza de zbor a rachetei de croazieră între 850 și 1300 km/h. În plus, aceasta pare capabilă de o altitudine de zbor foarte scăzută, de doar 25 de metri.

Conform informațiilor publice, sistemul de propulsie are la bază conceptul unui reactor închis, compact. Un reactor nuclear cu o putere de câțiva megawați pe bază de uraniu 235 încălzește aerul într-un schimbător de căldură. De asemenea, racheta de croazieră cu motorul său nuclear nu ar lăsa urme radioactive în aer, fiind practic nedetectabilă.

În plus, Burevestnik urmează să fie lansată cu ajutorul unei rachete cu combustibil solid. Acest lucru face dificilă înregistrarea lansării acestei rachete care măsoară aproximativ zece metri și cântărește până la zece tone.

Experții occidentali estimează că arma ar putea intra în utilizare regulată în circa zece ani, dar se îndoiesc că aceasta reprezintă o amenințare atât de mare pe cât susține Moscova. Un expert în arme nucleare a declarat pentru ”Business Insider” că această armă ”nu este cine știe ce completare” a arsenalului existent.

