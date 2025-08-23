Vladimir Putin: „Rusia nu a început războiul, oamenii sunt spălați pe creier. Propaganda funcționează”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia „nu a început războiul din Ucraina” și că face „tot posibilul pentru a-l opri”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu angajații industriei nucleare din Sarov, relatează The Moscow Times.

„Acolo (în Occident) propaganda funcționează, desigur. Oamenii sunt spălați pe creier și li se spune că noi am început războiul. Și uită că ei înșiși au început războiul, când au început să folosească tancuri și aviație împotriva populației pașnice din Donbass. Atunci a început războiul, iar noi facem tot posibilul să-l oprim”, a spus Putin, citat de presa de stat rusă.

În cadrul vizitei de lucru, liderul de la Kremlin a discutat cu fizicieni și specialiști despre dezvoltarea sectorului nuclear, colaborarea internațională și negocierile purtate recent cu președintele SUA, Donald Trump, în Alaska.

Putin a subliniat și faptul că Rusia primește sprijin din partea unor state membre NATO și UE, menționând în special Ungaria, dar și relația „specială” cu Turcia, aliat NATO.

Declarațiile sale vin în contextul în care, pe 24 februarie 2022, chiar el a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei. Războiul, denumit de Moscova „operațiune militară specială de denazificare și demilitarizare”, continuă să se desfășoare pe sute de kilometri de front, a distrus orașe întregi, a ucis zeci de mii de oameni și a forțat milioane de civili să-și părăsească locuințele.

Ulterior, Rusia a anunțat anexarea a patru regiuni ucrainene – Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie – pe care nu le controlează în totalitate. În 2014, Kremlinul a anexat ilegal peninsula Crimeea.

