Vladimir Putin retrage Rusia din organismul european privind prevenția torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante

Putin nu mai vrea prevenirea torturii în Rusia FOTO: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a înaintat Dumei de Stat un proiect de lege prin care solicită retragerea Rusiei din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, inclusiv a celor două protocoale atașate, adoptate în 1987.

Măsura survine după ce Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022 și criticile internaționale privind tratamentul prizonierilor și respectarea drepturilor omului în penitenciarele ruse.

Putin a depus un proiect de lege în acest sens care propune și denunțarea celor două protocoale atașate convenției europene adoptate în 1987, a anunțat luni camera inferioară a Parlamentului rus.

La sfârșitul lunii august, prim-ministrul rus Mihail Mișustin i-a propus liderului de la Kremlin să denunțe respectivul document, pe care Rusia l-a ratificat în 1996, când a devenit stat membru al Consiliului Europei.

Cum motivează Rusia decizia

Rusia susține că nu are sens să rămână semnatară a acestei convenții, dat fiind că Moscova nu este reprezentată în comitetul antitortură din cadrul Consiliului Europei.

Țara a fost exclusă din Consiliul Europei în martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia a invadat Ucraina.

Potrivit activiștilor, Rusia nu va mai fi obligată să permită inspectorilor internaționali accesul la sistemul său penitenciar, inspecții care, în realitate, au încetat să mai aibă loc din 2022.

Armata rusă a fost acuzată de Ucraina și de organizațiile internaționale că torturează prizonieri de război și civili în teritoriile ocupate, o acuzație pe care Moscova a adus-o la rândul său la adresa Kievului.

De ani de zile, Rusia, care a fost acuzată în mod repetat că mușamalizează abuzurile și tortura din închisorile sale, nu respectă deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului, notează EFE.

