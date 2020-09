Rusii, chemati la urne duminica pentru alegeri regionale, intr-un climat delicat pentru partidul Rusia Unita, al lui Putin

In 41 de regiuni, rusii sunt chemati la vot pentru a alege guvernatorii, adunarile regionale sau municipale, precum si patru deputati in parlamentul federal.Intr-un context economic si social dificil, marcat de acuzatii de coruptie si de o reforma impopulara a pensiilor in 2018, partidul Rusia Unita al lui Putin s-a erodat la numai 30% opinii favorabile, conform celor mai recente sondaje.In acest an, campania a fost dinamizata de prezenta unor opozanti, mai ales la Novosibirsk, in Siberia , al treilea oras al tarii, unde impotriva Rusiei Unite se prezinta in fata alegatorilor o alianta inedita a 30 de candidati independenti, printre care sustinatori ai lui Navalnii.Alegerile, desfasurate pe parcursul a trei zile, oficial ca masura de prevenire a transmiterii coronavirusului - duminica fiind ultima si principala zi de votare -, au loc pe fondul protestelor anti-Putin in Extremul Orient si al otravirii cu o substanta neurotoxica a lui Aleksei Navalnii, spitalizat in Germania.Echipa lui Navalnii i-a indemnat pe rusi sa voteze candidati din orice alt partid decat Rusia Unita, care domina in prezent parlamentul federal si multe administratii regionale.Orice alt candidat - "un comunist, un membru al Partidului Liberal Democrat, un membru al Rusiei Juste" - ar fi "mai bun decat Rusia Unita", a transmis vineri echipa lui Navalnii.Tactica "votului inteligent", elaborata de Navalnii, si-a dovedit deja eficienta in vara trecuta la Moscova cu ocazia alegerilor municipale, in care Rusia Unita a pierdut numeroase mandate, in favoarea mai ales a comunistilor.Alegerile regionale, ca si recentul referendum de modificare a Constitutiei pentru a-i permite lui Putin sa ramana presedinte inca 16 ani, nu va fi monitorizat de Organizatia pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE).Absenta observatorilor OSCE si prelungirea perioadei de votare la trei zile au provocat temeri privind potentiale fraude electorale.Aceste alegeri locale si regionale au loc cu un an inaintea legislativelor din septembrie 2021.