Aleksei Navalnii cere Europei sa-i sanctioneze pe apropiatii lui Putin

"Sanctiunile impotriva intregii tari nu functioneaza. Cel mai important lucru este sa le interzica beneficiarilor regimului sa ramana si sa le inghete activele. Oligarhii si oficialii importanti, cercul cel mai restrans al lui Putin", a declarat Aleksei Navalnii intr-un interviu acordat cotidianului german Bild.El s-a referit la aceasta elita ca fiind cei care "ucid oameni pentru ca vor sa ramana la putere"."Deturneaza bani, fura miliarde si in weekend merg la Berlin sau la Londra, cumpara apartamente scumpe si stau in cafenele", a mai spus el.Dupa otravirea opozantului rus, seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a evocat posibilitatea unei "legi Navalnii" drept vehicul pentru noi sanctiuni impotriva Moscovei. Germania a afirmat de asemenea ca are in vedere masuri punitive.Problema sanctiunilor a fost relansata dupa anuntul de marti al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) potrivit careia o substanta de tip Noviciok a fost gasita in organismul activistului rus. Trei laboratoare europene stabilisera deja ca Navalnii a fost victima unei otraviri cu agent neurotoxic de genul celor produsi de cercetatorii militari din fosta Uniune Sovietica.Navalnii, in varsta de 44 de ani, a fost spitalizat la Berlin dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, in Siberia , in 20 august. El a fost externat in 23 septembrie si intentioneaza sa se refaca in Germania. Moscova a respins ipoteza otravirii cu Noviciok.Berlinul a reactionat la anuntul OIAC afirmand ca "utilizarea armelor chimice este un act grav care nu poate ramane fara consecinte".Aceasta utilizare a armelor chimice in strainatate trebuie sa fie un motiv de ingrijorare pentru Occident, a subliniat Navalnii in interviu, pentru ca "daca stim despre atacurile chimice care au esuat, nu avem nicio idee despre numarului crimelor infaptuite".