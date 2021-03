Aleksei Navalnii denunta faptul ca este incarcerat intr-un "lagar de concentrare"

"Trebuie sa recunosc ca sistemul carceral rusesc a reusit sa ma surprinda", declara el."Nu credeam ca se poate construi un lagar de concentrare la 100 de kilometri de Moscova ", denunta activistul anticoruptie, care ispaseste o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare la Colonia Penitenciara numarul 2, la periferia orasului Pokrov. Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din centrul de detentie unde fusese incarcerat luna trecuta , aflandu-se in prezent intr-un loc necunoscut, a anuntat vineri, 12 martie, unul dintre avocatii sai, transmite Reuters.Avocatul Vadim Kobzev a explicat ca l-a vizitat pe Navalnii joi, dar un alt avocat a incercat sa il vada pe acesta vineri, cand i s-a spus ca opozantul rus a fost mutat in alt loc.''Inchisoarea a precizat ca el nu este acolo si asta e tot'', a declarat Kobzev pentru Reuters, adaugand ca joi starea sanatatii lui Aleksei Navalnii era buna.Navalnii (44 de ani), unul dintre cei mai virulenti critici ai presedintelui rus Vladimir Putin , a fost mutat dintr-o inchisoare moscovita pentru a efectua o pedeapsa de doi ani si jumatate in urma unei decizii judecatoreste considerate de Occident drept motivata politic.El a fost initial tinut in penitenciarul Kolciughino, din regiunea Vladimir, la nord-est de Moscova. Agentia de presa TASS relata la acea vreme ca opozantul este tinut acolo pentru carantina inainte de a fi mutat in centrul de detentie IK-2, situat de asemenea in regiunea Vladimir.Pe de alta parte, zeci de tari i-au cerut vineri Rusiei sa il puna in libertate pe Aleksei Navalnii, sustinand ca incarcerarea sa este ilegala si cerand o ancheta asupra otravirii sale, anul trecut.Intr-o declaratie citita de Polonia la Consiliul ONU pentru drepturile omului, la Geneva, cele 45 de state semnatare, printre care multe tari europene si Australia Canada si Japonia , afirma ca actiunile autoritatilor ruse contra liderului opozitiei sunt ''inacceptabile si motivate politic''.