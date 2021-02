Aleksei Navalnii, transferat intr-o colonie penitenciara la 100 kilometri de Moscova

Statele Unite, "profund preocupate" de "intoleranta" Moscovei

Avocatul lui Navalnii, Lonid Volkov, afirmase ceva mai devreme in retelele sociale online ca familia si avocatii nu au fost informati unde se afla cel mai cunoscut oponent al presedintelui Rusiei, Vladimir Putin Navalnii a fost otravit in august anul trecut cu agent neurotoxic Noviciok si dupa primul ajutor primit in Rusia a fost tratat intr-un spital din Berlin. In ianuarie, cand a revenit la Moscova, a fost arestat direct de pe aeroport, sub acuzatia ca nu a respectat restrictiile legate de eliberarea conditionata dupa o condamnare cu suspendare din 2014.O instanta a judecat rapid noile acuzatii si a stabilit ca Navalnii mai are de executat un rest de pedeapsa de doi ani si opt luni de inchisoare, intr-o colonie penintenciara. SUA s-au declarat sambata, 27 februarie, "profund preocupate" de "intoleranta in crestere" a autoritatilor de la Moscova fata de libertatea de exprimare , o luare de pozitie ce survine in contextul implinirii a sase ani de la asasinarea lui Boris Nemtov , unul din principalii opozanti ai presedintelui rus Vladimir Putin, transmite AFP."Cei care isi apara libertatile si democratia in Rusia continua sa fie tinta unor atacuri si asasinate. Poporul rus merita mai mult", a afirmat secretarul de stat Antony Blinken, intr-un comunicat.Nemtov, care a jucat un rol important in opozitia fata de Vladimir Putin si a fost vicepremier in timpul lui Boris Eltin, a fost impuscat mortal pe un pod in apropiere de Kremlin, la 27 februarie 2015.Potrivit Washingtonului, Nemtov "si-a dedicat viata construirii unei Rusii libere si democratice"."Ramanem profund preocupati de intoleranta in crestere a guvernului rus fata de orice forma de exprimare independenta", a mai aratat Blinken.