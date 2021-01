Despre Alexei Navalnii si idolatria politica (DW)

Un protestatar la Omsk

Reactia propagandei, a adoratorilor lui Putin si a dezinformatilor

Mecanisme si scopuri ale manevrelor

Cuvantul cu puterea de a da jos tirania

Raul real

Falsii zei si de ce trebuie debarcati

Constient si oripilat de ce se intampla in Rusia lui Putin am scris recent: "Suntem solidari cu tine, Alexei Navalnii! N-am cuvinte sa-mi exprim oroarea provocata de regimul Putin. N-am termeni suficient de duri ca sa condamn adecvat sinistra represiune la care e supus Alexei Navalnii, sotia sa, familia lor. N-am elogiu suficient de puternic ca sa-mi exprim admiratia pentru cei ce-si risca, din omenie, libertatea si viata, iesind sa protesteze impotriva samavolniciilor tribale ale mafiei instapanite la Kremlin.Haideti sa ne luam de mana si sa ne strigam solidaritatea cu acesti oameni demni, liberi si curajosi. Sa cerem, imperativ, eliberarea imediata a protestatarilor rusi arestati. Fiindca de lupta si de izbanda lor depinde, credeti-ma, si libertatea, si viata si demnitatea noastra. Sa nu-si inchipuie tiranii ca suntem slabi, putini si dezbinati! Sa nu care cumva sa creada ca ne multumim sa ne ascundem de ei la caldurica, in aceasta grea iarna a libertatii noastre!"Pe langa valul de reactii solidare care a urmat, m-am vazut confruntat cu o serie de obiectii, stridente si vehemente. In esenta, majoritatea criticilor apelului meu il reduceau pe Navalnii la ceea ce ar vrea Kremlinul sa-l vada diminuat, spre a-l putea combate eficient: la un simplu politician nationalist, intrigant si tradator de interese nationale, nu mai putin detestabil pentru omul de bine si elita occidentala decat un Putin , un Boris Johnson sau un Trump.Ca Trump n-a ocupat Ucraina , n-a anexat Crimeea si nici n-a distrus democratia tarii sale, ca Putin, fiind cenzurat, nu cenzor, ce conteaza? Si ce conteaza ca Putin a dezlantuit o represiune interna de-o amploare fara precedent, la care UE si SUA ar fi trebuit sa raspunda ferm si decisiv, cu severe sanctiuni economice si financiare, dar UE s-a hotarat luni sa-si "amane" decizia, incurajand, astfel, prigoana la adresa lui Navalnii si a sustinatorilor sai?Citeste si https://ziare.com/vladimir-putin/rusia/culisele-razboiului-putin-navalnii-cazul-opozantului-liderului-de-la-kremlin-dezvaluie-degradarea-temutelor-servicii-de-securitate-ale-rusiei-1658331 Nu toate interventiile contrand apelul la solidaritate cu Navalnii sunt mostre de papagaliceasca repetare a ce sopteste vicleanul agitprop rus, scolit inca din epoca tarista, cand a produs faimoasele Protocoale antisemite, la cele mai inalte scoli ale dezinformarii.Unii preopinenti, genuin ingrijorati, mentionau prezumtive declaratii nationaliste articulate cu ani in urma de victima lui Putin. Autentice sau apocrife, respectivele "spuse" erau invocate fara probe si scoase din context, spre a-l invalida definitiv si irevocabil ca lider demn de sustinere al opozitiei ruse. "Sa-i asteptam pe altii", se sugera, oameni de cultura, nu politici. Cu atat mai mult cu cat, afirma alt comentator, inchipuit antiputinist, "Navalnii nu e un dizident real, ci unul inventat tot de putinismul neosovietic, pentru uzul occidental..."La care putinistul de serviciu relua mantra Kremlinului , cum ca "simpla supravietuire a lui Navalnii" ar fi "dubioasa, intr-o tara in care oameni mult mai putin periculosi pentru regim "cad" cu regularitate pe fereastra". Ca si cum serviciile ruse ar fi infailibile. Si nu uita sa adauge, fara dovezi, ca Putin ar corespunde, chipurile, "dorintei majoritare intre rusi de a ramane o putere mondiala". Caci, "vrajeala democratica" ar fi prefacut Rusia intr-o tara de mana a doua, manevrata din occident, Putin "redand suveranitatea rusilor".Tipicul amestec propagandistic de fals si semiadevaruri, menite sa potenteze efectul minciunilor pe ideea falsa ca, uite, omul nu e neaparat putinist, nu pare sa aiba un interes de a-i face un cult al personalitatii dictatorului, o fi deci poate, "ceva de capul lui", e intarit de avertismente de aparent bun simt. Bunaoara ca, sustinandu-l pe Navalnii, am putea, fereasca Cerul, "sa ne inchinam la zei falsi", intrucat "actualul idol al vestului spunea (acum 7, 8, 10, sau o suta de ani) ca Crimeea nu va fi returnata niciodata Ucrainei.Ca asumarea tuturor acestor recomandari ar echivala cu decapitarea opozitiei ruse si, deci, perpetuarea regimului Putin ramane, in asemenea interventii, intotdeauna nerostit. Sigur, se pot anula aceste critici dintr-un foc: prin recurs la pseudoargumentul autoritatii, avand tot atata indreptatire cat obiectiile detractorilor lui Navalnii , se poate afirma ca insii care le articuleaza sunt postaci. Ca-s trimisi la atac de putinismul neosovietic pentru uzul occidental, ca sa-l desfiinteze acasa, ori in vest, pe singurul adversar redutabil al tarului de la Kremlin.Or, nu toti criticii lui Navalnii sunt neaparat de rea credinta. Nu putini au inghitit hapul dulce, dar veninos si mortal al dezinformarii si sunt veritabil ingrijorati. Nu putini cotizeaza la mentalitatea conspirationista a unor mase tot mai mari de oameni, derutati de fenomenul complex al globalizarii si al societatii informationale. Teoria conspiratiei ii calmeaza, oferindu-le parelnice solutii simple la orice.Apoi, multi se arata alarmati de nefacutele cenzurii retelelor sociale, de inadecvarea la misiunea de a informa obiectiv a unei ample parti a presei apusene mainstream, de propaganda unor elite culturale si politice globaliste care au aderat, in vest, la cultura anularii si la stangism extremist. Si nu putini se tem sa nu cautioneze toate acestea si tot ce contravine patriotismului si credintei lor religioase.Daca deci SUA si UE se agita pentru Navalnii si cer punerea sa in libertate, ca si a protestatarilor pasnici arestati de tribalul aparat represiv al regimului de la Kremlin cand o suta de mii de rusi i-au sfidat enormele sfortari de a-i intimida, impiedicandu-i sa revendice iesirea lui din inchisoare, cum reactioneaza acesti oameni? Dar regimul Putin?Cei care, precum majoritatea oamenilor, au dificultati sa gandeasca logic si sa inteleaga diferenta dintre principii fundamentale, de importanta majora, si tactici conjuncturale de mai mica importanta, vor tinde sa faca obisnuitele confuzii.Nu e totuna tiranul, care-i refuza poporului sau libertatea iar altora pacea, stapan pe ostiri agresive alcatuite din militari si politisti politici, fie si supusi erorilor precum asasinii esuati ai lui Navalnii, cu victima si opozantul lui, lipsit de alta putere decat a cuvantului adevarat. Cuvant care, potrivit lui Soljenitin, "poate da jos o tiranie", chiar daca apartine unui singur om care a incetat sa minta.Dar, extenuati de efortul de a gandi cu propriul cap, multi se vor repezi la sertarasele lor interioare, care le tin loc de putere de judecata. Vor prelua automat ce vor gasi in ele. In speta, ce a varat in ele manipulatoarea propaganda anti-occidentala. De pilda ideea ca Occidentul si liberalismul ar fi, in sine, rai, sau nevolnici, ca n-ar vrea, sau nu i-ar putea ajuta pe dizidenti: iata melodia lui Putin, menita a-i descuraja pe occidentali sa ceara solidaritatea cu Navalnii si in schimb sa continue sa tolereze jenantul, deprimantul si autopagubitorul impaciuitorism care i-a consolidat lui Putin puterea, slabind opozitia.De pilda logica falacioasa a "dadarismului", zis in limbajul politic "whataboutism". E instrumentul cu care Kremlinul opereaza de un veac. Potrivit acestei logici strambe, nici vestul n-ar fi mai bun decat Putin si n-ar exista vreo diferenta intre elita apuseana si mafia moscovita. Or, pana una alta, occidentul n-are inca lagare de reeducare chineze. Nu comite un genocid.Nu ameninta statele straine cu interventia militara, asa cum e amenintat nu doar Taiwanul, ci si orice vecin independent al Rusei, ori Iranului. Nu intretine un Gulag redivivus pentru neobedienti ca Navalnii si Pussy Riot. Nu-si asasineaza opozantii si nu recurge, ca regimul Putin, la arme de distrugere in masa, spre a-si ucide cu Poloniu sau Noviciok agentii iloiali refugiati in strainatate si dizidentii, cand nu mai ajunge sa-i disciplinezi. Vestul nu e complice la crime in masa si gazari de populatie civila, ca Moscova si Teheranul sau Beijingul, aliatii criminalului regim de la Damasc. Iar toate acestea nu sunt acadamice.Nu trebuie uitat ca Rusia si China au drept de veto in Consiliul de Securitate si sunt puteri nucleare, iar genocidala teocratie iraniana, cu care s-au aliat, se autoidolatrizeaza, tinzand la randul ei sa-si procure bombe atomice. Toate cele trei regimuri sunt un pericol acut la adresa propriilor populatii, ca si a lumii intregi. Toate isi demonizeaza adversarii principali, interni si externi, intre care Navalnii, incercand sa intretina un cult al personalitatii propriilor lideri.Inseamna ca Navalnii sau Occidentul ar fi usi de biserica? Ba bine ca nu! E posibil ca, din ratiuni tactice, Navalnii sa fi incercat sa-si procure sustinere electorala facand afirmatii nationaliste. Ei si? Asta e acum problema, dupa ani si ani? Ignoram sau uitam afirmatiile sale prodemocratice mai noi? Confundam asertiuni poate insuficient gandite, comparabile cu afirmatia romanului care considera Basarabia a face parte din trupul tarii romanesti, cu marele bine al unei opozitii atat de redutabile, in fata unui sangeros lider mafiot, incat tiranul rus pune la bataie toate resursele regimului sau ca sa-l amuteasca?Dar nu se opereaza si in vest cu demonizari si false sacralizari? Desigur! A afirma, cum face stanga de peste ocean, ca protestatarii care au luat cu asalt Capitoliul , strigand sa se "opreasca furtul electoral", ar fi profanat un perimetru "sacru", e un act de idolatrie politica. Dimpreuna cu altele, asemenea, el instituie si impune o noua religie politica atee, traind si din demonizarea fostului presedinte american, Trump. Capitoliul si Casa Alba nu sunt temple cu pretentia legitima de a fi sfintite si considerate a fi fost tarnosite. Sacre sunt Sfintele Scripturi si Zidul Plangerii de la Ierusalim, dar nu un sediu de institutie de stat.Iata zeii falsi. Cum falsi sunt cei in care multi, vai, derutati si smintiti de propaganda si timpuri grele au nevoia, pentru linistea lor, "sa creada", oricat de inepti, inadecvati sau criminali ar fi, ca lideri politici, mai-marii pe care-i aduleaza. Nu putini se tem sa le conteste falsa divinitate, usurand astfel misiunea prostirii generale asumata de dezinformatorii tiranilor. De pilda de detractorii celor de care dictatorii se tem atat de mult incat au nevoie de avocati si procurori, sa afirme fara probe veritabile, de exemplu, ca Putin "e tare" si l-ar vrea "majoritatea" rusilor, ori ca Navalnii ar fi un cah ultranationalist.Pentru ca omul e adesea invidios, las, naiv, credul, dispus sa fie rob mai degraba decat liber si impovarat de raspunderi, el "uita" lesne, cu ajutorul spalarii sale mediatice pe creier, sa faca distinctiile necesare. 