Avocata Liubov Sobol, apropiata lui Aleksei Navalnyi, vizata de o ancheta penala deschisa de autoritatile ruse

Avocata Liubov Sobol, care l-a vizitat luni, 21 decembrie, pe unul dintre agentii FSB suspectati de implicare in otravirea lui Navalnyi, este anchetata pentru "violare de domiciliu" si "amenintari", a mentionat pe Twitter Ivan Jdanov, directorul Fondului de lupta impotriva coruptiei, organizatia lui Navalnyi.Retinerea opozantei vine dupa ce luni, 21 decembrie, Navalnyi a publicat inregistrarea unei convorbiri telefonice cu presupusul agent FSB Konstantin Kudriavtev in care acesta din urma, crezand ca discuta cu un responsabil al serviciilor de informatii, spune ca serviciile speciale ruse l-au otravit pe disident. Autoritatile au calificat convorbirea drept un fals, fara insa a dezminti ca interlocutorul lui Navalnyi era agent.Navalnyi, caruia la 20 august i s-a facut rau la bordul unui avion cu care zbura intre Tomsk si Moscova, ulterior fiind transferat la un spital in Germania unde i s-a confirmat otravirea cu Noviciok, sustine ca a fost otravit la ordinele Kremlinului. Autoritatile ruse au negat in mod repetat orice implicare.CITESTE SI: