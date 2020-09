Belarus: Svetlana Tihanovskaia regreta decizia lui Putin de a purta un dialog cu Lukasenko, "un uzurpator", si nu cu poporul belarus

'Regret ca ati decis sa purtati un dialog cu un uzurpator si nu cu poporul belarus', mentioneaza Svetlana Tihanovskaia intr-o declaratie transmisa din Lituania, unde s-a refugiat dupa alegerile contestate din 9 august in Belarus.'As dori sa-i reamintesc lui Vladimir Putin ca orice se va conveni in cadrul reuniunii de la Soci va ramane fara valoare legala. Noul guvern va revizui toate acordurile semnate de catre Lukasenko in mod nelegitim', a insistat ea in acest text.Tihanovskaia revendica victoria la alegerile prezidentiale din 9 august, acuzand guvernul de trucarea scrutinului in favoarea lui Aleksandr Lukasenko.De la aceste alegeri, fosta republica sovietica este zguduita de proteste in masa revendicand sfarsitul domniei lui Lukasenko, care se afla de 26 de ani la putere.Fost presedinte de colhoz, Lukasenko conduce cu o mana de fier Belarus si a declansat o represiune violenta impotriva manifestantilor.Principal aliat al liderului politic de la Minsk, Vladimir Putin doreste sa unifice Rusia si Belarus si si-a insotit propunerile de ajutor militar si economic cu apeluri de integrare mai stransa.Potrivit analistilor, Putin ar putea incerca sa exploateze vulnerabilitatea omologului sau belarus pentru a-i smulge concesii, dar orice acord care compromite suveranitatea si independenta Belarus este susceptibil sa-i infurie si mai mult pe protestatarii belarusi.