Rusia: Consilierul vicepremierului Dmitri Rogozin a fost retinut sub acuzatia de inalta tradare

Consilierul vicepremierului Dmitri Rogozin (foto) a fost retinut sub acuzatia de inalta tradare, se mentioneaza intr-un comunicat postat pe site-ul Roscosmos, citat de Russia Today, potrivit Radio Romania Actualitati. El a fost acuzat in temeiul Articolului 275 din Codul Penal al Federatiei Ruse. Ancheta este in plina desfasurare.Se mai mentioneaza ca retinerea lui Safronov nu are legatura cu activitatea sa desfasurata in cadrul Roskosmos. In luna mai 2020, Safronov a fost numit in functia de consilier al sefului corporatiei de stat Roscosmos, Dmitri Rogozin, fiind responsabil de politica informationala.Un expert militar din Rusia , Vladimir Neelov, a fost condamnat recent la sapte ani de inchisoare intr-o colonie de maxima securitate pentru inalta tradare.