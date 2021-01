Culisele razboiului Putin-Navalnii: Cazul opozantului liderului de la Kremlin dezvaluie degradarea temutelor servicii de securitate ale Rusiei

Opozantul rus a fost transformat intr-un om de stat la nivel global, dupa scandlaul cu Putin

Slabiciunile serviciilor secrete ruse, amplificate nejustificat?

Cine este Alexei Navalnii si cum a devenit cel mai de temut opozant al lui Putin

Cum a devenit cunoscut Navalnii

Otravirea lui Navalnii

Scriitorul si jurnalistul ucrainian noteaza ca modul ridicol in care serviciile de securitate ale Kremlinului au esuat in tentativa de asasinare a opozantului Aleksei Navalnii a avut efectul de a-i transforma imaginea lui Navalnii."Incercarea riscanta a Kremlinului de a scapa de un dusman pe termen lung a demonstrat degradarea trista a capacitatii serviciilor de securitate odata infricosatoare. Navalnii nu a supravietuit doar incercarii de asasinat, ci si a investigat-o impreuna cu organizatia de ancheta Bellingcat si chiar l-a sunat personal pe agentul care incercase sa-l omoare pentru a-l interoga.Intoarcerea spectaculoasa, aproape teatrala, l-a transformat pe Navalii dintr-un personaj, considerat de multi rusi a fi in primul rand un activist anticoruptie, intr-un om de stat la nivel global care se bucura de sprijinul deplin al comunitatii internationale - chiar daca aceasta nu poate face nimic pentru a-l proteja", scrie publicatia Foreign Policy "Dupa ce nu a reusit sa-l omoare intr-o maniera cvasi-negabila, presedintelui rus Vladimir Putin nu si-ar fi dorit altceva decat ca Navalnii sa ramana in exil. Intelegand foarte bine ca ramanerea in Germania i-ar fi asigurat ca se va alatura corului unor figuri de opozitie ruse irelevante exilate si ignorate in mod obisnuit atat de autoritati cat si de populatia rusa, Navalnii s-a intors in schimb in Rusia si a inaugurat o strategie urgenta de rezistenta impotriva Kremlinului - ruperea status quo-ul intr-un fel sau altul", mai noteaza scriitorul ucrainian Vladislav Davidzon.A doua zi dupa arestarea si trimiterea la inchisoare, Navalnii si echipa sa de anchetatori au publicat o ancheta lunga a palatului personal secret al lui Putin. Ancheta a fost "la fel de teatrala precum intoarcerea lui Navalnii in Rusia" si cuprindea informatii detaliate cu schema de coruptie, oligarhii si inregistrari minutioase a numeroaselor scheme de mita care platisera taxe de constructie pentru un miliard de dolari. Navalny intrase in mod simbolic in sanctuarul privat al lui Putin si ducea populatia rusa printr-un tur ghidat al salilor sale de bal secrete, tuneluri subterane si dormitoare decorate fara gust, totul in timp ce il batjocora pe Putin, deficientele sale psihologice si alegerile sale estetice fara mila. A fost asaltul sau asupra Palatului de Iarna.Regimul politic hibrid pe care l-a construit Putin a permis un spatiu destul de larg pentru ca oamenii sa-si exprime criticile, chiar daca intr-un mod mai degraba ambiguu. Oamenii au voie sa bajbaie, sa se planga si sa se angajeze in afaceri private, atata timp cat nu contesta sistemul in mod direct.Dar Navalnii a provocat direct sistemul pe care-l obliga sa ia o decizie cu privire la modul in care sa se ocupe de el. A merge dupa averea privata a lui Putin a insemnat depasirea unei limite ce nu a mai fost facuta niciodata atat de sistematic de catre un disident rus. Chiar si in anchetele anterioare ale lui Navalnii au fost evitate astfel de atacuri directe asupra presedintelui si familiei sale.Acum insa nu mai exista cale de intoarcere. Regimul hibrid rus nu a fost niciodata contestat de nimeni la fel de direct ca si Navalnii. El s-a aruncat asupra regimului cu un ultimatum implicit ca nu se va opri niciodata pana nu va fi inchis sau ucis. Sau poate ucis dupa ce a fost inchis", scrie autorul ucrainian.Unii experti subliniaza insa ca este posibil ca imaginea unei slabiciuni a serviciilor secrete ruse sa fie amplificata in mod artificial de acest caz. Mai mult, acesta subliniaza capacitatea Kremlinului de a transforma o slabiciune intr-un avantaj, amintind astfel de episodul alegerilor din SUA din 2016."Nu am impresia ca FSB este intr-adevar atat de plin de gauri pe cat le place sa creada unor critici ai Kremlinului", a delcarat intr-un interviu pentru DW.com, Andrei Soldatov , jurnalist si autor rus ce studiaza serviciile secrete ruse de peste 20 de ani.Ramane "foarte eficient" la "represiunea tintita" in Rusia si la intimidarea partilor active din punct de vedere politic a populatiei, avertizeaza scriitorul rus. Iar forta agentiei este lupta impotriva terorismului, care este sarcina sa principala. "Retineti ca Washingtonul, Parisul si Londra vad FSB ca un partener foarte de incredere", adauga el.Acesta este de parere ca Moscova poate chiar sa foloseasca in propriul avantaj esecurile percepute ale serviciilor sale de informatii. La fel ca in 2016, cand a izbucnit scandalul in legatura cu presupusa interventie a Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA. "Initial era vorba despre esecul operatiunii, deoarece hackerii erau identificati ca rusi", a subliniat Soldatov. Dar mai tarziu, adauga el, Kremlinul a beneficiat de acest lucru, deoarece Putin a fost vazut ca "regele" atunci cand Trump a castigat."Ironia este ca Moscova beneficiaza in cele din urma", crede istoricul britanic si expert in servicii secrete Galeotti. Se pare ca cei de la putere din Rusia au decis "Bine, nu putem fi baietii buni, asa ca hai sa fim cei mai duri baieti rai", spune Galeotti. El concluzioneaza ca incidente precum cazul Navalny confirma teoria ca "Kremlinul este in mainile politicienilor nemilosi, care nu se vor opri la nimic".Alexei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a devenit principalul opozant al presedintelui rus, Vladimir Putin , dupa ce a organizat mai multe intruniri si proteste la adresa actualei conduceri, acuzand-o de coruptie. Anul trecut, el a fost otravit in Rusia si s-a vindecat in Germania. Duminica, 17 ianuarie, Navalnii s-a intors la Moscova, unde a fost arestat.Navalnii, care a contestat fara incetare legitimitatea presedintelui rus, fost agent KGB , a absolvit, la inceputul anilor 1990, Universitatea Prietenia Popoarelor, fiind avocat. Apoi, el a fost membru al Partidului liberal de opozitie Iabloko, din care a fost exclus in 2007 pentru luarile de pozitie nationaliste, potrivit Mediafax.In 2012, Navalnii a infiintat Fondul pentru lupta impotriva coruptiei, finantat din donatiile oferite de oameni de afaceri.In anul 2013, Navalnii a fost condamnat intr-un dosar, la cinci ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri. El a respins de fiecare data acuzatiile care i s-au adus. In acelasi an a candidat la alegerile muncipale din Moscova, unde s-a situat pe locul doi, dupa primarul in exercitiu, Serghei Sobianin, conform agentiei de presa.La finalul anului 2014, bloggerul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu suspendare de tribunalul din Moscova, intr-un dosar privind deturnarea unei sume de aproape 400.000 de euro, in detrimentul filialei ruse a societatii franceze Yves Rocher.Prin intermediul retelelor de socializare, al blogului sau si al un site infiintat pentru denuntarea coruptiei, Navalnii a devenit cunoscut in Rusia, cand opozitia rusa acuza o lovitura, dupa cei zece ani de mandat ai lui Vladimir Putin.In 2017, Navalnii a ajuns de trei ori in spatele gratiilor, fiind acuzat de incalcarea legii dupa ce a organizat mai multe intruniri si mitinguri.Navalnii a vrut sa candideze la alegerile prezidentiale din Rusia, din 2018, dar comisia electorala centrala a decis ca principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, nu poate candida din cauza unei condamnari penale.In vara anului 2020, Alexei Navalnii a fost otravit in Rusia. El se afla in Germania din luna august, fiind internat la Berlin pentru a fi tratat dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok.Aleksei Navalnii a fost transferat in august 2020 in Germania, la spitalul Charite din Berlin, dupa ce i se facuse rau la bordul unui avion care il aducea din Siberia la Moscova. El a fost externat la 23 septembrie, dupa ce, conform spitalului, starea sa "s-a imbunatatit suficient".Germania, sprijinita de aliatii sai, a afirmat ca opozantul presedintelui rus a fost victima unei otraviri cu un agent neurotoxic din familia Noviciok. Navalnii a dat vine pentru otravire pe FSB , serviciul secret al Rusiei, la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzatiile. Oficiali rusi au refuzat intr-o prima faza sa accepte si ca Navalnii a fost otravit.