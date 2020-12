Cum a operat echipa de spioni rusi care l-a otravit pe opozantul Navalnii. Activistul era filat inca din 2017

Citand telecomunicatii si date de calatorie, Bellingcat relateaza ca echipa l-a urmarit in secret pe Navalnii din 2017. Operatiunea a inceput aparent dupa ce el si-a anuntat planurile de a-l confrunta pe Vladimir Putin in alegerile prezidentiale, scrie publicatia Hotnews.ro Echipa FSB l-a urmarit in peste 30 de destinatii pe avion, a spus Bellingcat. De asemenea, echipa ar fi incercat sa il otraveasca mai intai in luna iulie anul acesta, cand Navalnii a calatorit la Kaliningrad intr-o excursie romantica cu sotia sa, Iulia.In timpul calatoriei, Iulia s-a simtit brusc rau. S-a asezat la o cafenea de pe plaja si a reusit sa se clatine cu greu inapoi la hotel. "M-am simtit mai bolnava decat ma simtisem vreodata in viata mea", si-a amintit ea. Pana a doua zi dimineata isi revenise.O luna mai tarziu, Navalnii a zburat in Siberia in cadrul campaniei sale pentru ca alegatorii sa sprijine candidatii anti-Kremlin la alegerile pentru Duma. S-a prabusit intr-un zbor de la Tomsk la Moscova . Avionul a aterizat de urgenta in Omsk, unde Navalnii a fost tratat in spital inainte de a fi dus in Germania.Medicii germani au confirmat ca Navalnii a fost otravit cu Novichok, acelasi agent neurotoxic letal folosit de doi asasini de la Moscova impotriva lui Sergei si Yuliei Skripal. Marea Britanie a acuzat ca otravirea de la Salisbury a fost opera agentiei de informatii militare GRU din Rusia In schimb, scenariul otravirii lui Navalnii a fost realizat de FSB, a sustinut Bellingcat, o opinie impartasita de guvernele si agentiile occidentale. Acestea au sustinut ca Rusia nu si-a incheiat programele de arme chimice, asa cum a afirmat, dar le-a ascuns in spatele institutelor de stat.Trei ofiteri FSB au calatorit de la Moscova la Novosibirsk alaturi de Navalnii si apoi l-au urmat la Tomsk, a raportat Bellingcat. Cel putin inca cinci angajati ai FSB au sustinut misiunea. Unii au mers mai departe la Omsk, unde Navalnii zacea in coma, conectat la ventilator.Membrii unitatii au comunicat intre ei pe tot parcursul calatoriei, sustine site-ul de investigatii. Au existat varfuri bruste de activitate cu putin timp inainte de otravire, cand Navalnii si-a parasit hotelul dimineata si a plecat spre aeroportul din Tomsk. Ulterior, Novichok a fost identificat pe o sticla de apa in dormitorul hotelului.Citand inregistrarile din domeniul telecomunicatiilor si al calatoriilor, Bellingcat crede ca otravirea din august a fost aprobata "la cele mai inalte esaloane ale Kremlinului". Site-ul a sugerat ca Rusia a condus un program de asasinare la nivel national, impotriva lui Navalnii si a altor posibile victime.In 2016, o ancheta publica a concluzionat ca Putin si directorul de atunci al FSB au aprobat "probabil" uciderea cu poloniu a disidentului rus Alexander Litvinenko. Litivnenko a murit dupa ce a ingerat ceai radioactiv, livrat la Londra de doi agenti ai FSB.Unul dintre institutele implicate in otravirea lui Litvinenko este Institutul de Cercetari Stiintifice nr. 2 din Moscova, NII-2. Este, de asemenea, cunoscut sub numele de institutul de criminalistica al FSB sau colocvial ca fabrica de otravuri KGB . Opt membri ai echipei de asasini care au lucrat pentru a-l otravi pe Navalnii aveau baza in institut, a spus Bellingcat, citand date de telefonie mobila.S-a afirmat ca ofiterii operau dintr-o unitate securizata din interiorul institutului, o cladire mohorata si gri in sud-vestul Moscovei. Metadatele telefonice au plasat unitatea FSB in doua locatii suplimentare, inclusiv un complex FSB "secret, foarte securizat" in suburbia nordica Mitisci.Bellingcat sustine ca un om de stiinta militar, col. Stanislav Makshakov, a supravegheat programul secret. Makskov a lucrat anterior la un institut de produse chimice din orasul inchis Shikhany-1. Aici oamenii de stiinta sovietici au dezvoltat o noua generatie de agenti neurotoxici letali, inclusiv novichok.Makshakov nu a putut fi contactat pentru comentarii. Ceilalti membri ai presupusei echipe de otravire provin din medii diverse. Unii aveau diplome medicale, altii erau experti in arme chimice si operatiuni speciale. Au calatorit folosind identitati reale si identitati sub acoperire, in functie de sarcina, scrie Bellingcat.Este probabil ca Kremlinul sa respinga cea mai recenta ancheta Bellingcat, realizata cu site-ul rus The Insider, precum si cu revista Der Spiegel din Germania si CNN, si care a fost publicata luni.Moscova spune ca nu exista dovezi ca Navalanii ar fi fost otravit si adauga ca nu exista nimic de investigat.Luna trecuta, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sugerat ca Navalnii ar fi putut fi otravit in avionul spre Germania sau odata ce a ajuns la Berlin. Navalanii - care inca nu s-a intors la Moscova - a spus anterior ca doar FSB sau echivalentul sau strain, SVR, ar fi putut efectua atacul.In 2018, Bellingcat i-a identificat pe asasinii din Salisbury drept Anatoliy Chepiga si Alexander Mishkin. Perechea a zburat de la Londra la Moscova folosind pasapoarte reale cu nume false.Echipa de asasini care a lucrat impotriva lui Navalnii a folosit telefoane cu cartela, potrivit Bellingcat, dar uneori a folosit si telefoane normale care erau detectabile.