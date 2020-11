Coronavirus: Kremlinul explica de ce Putin nu s-a vaccinat pana in prezent

"Seful statului nu poate participa la vaccinare ca voluntar", a spus Peskov intr-o declaratie citata de TASS. Rusia a fost prima tara care a inregistrat un vaccin impotriva COVID-19 destinat utilizarii in masa. Vaccinul Sputnik V constituie in prezent obiectul unor teste avansate pe 400.000 de voluntari."Presedintele nu poate folosi un vaccin necertificat", a spus Peskov, adaugand ca perioada de testare se va incheia in curand, iar Putin ar putea decide apoi daca va utiliza vaccinul.Vaccinul Sputnik V este numit astfel dupa primul satelit artificial plasat pe orbita, Sputnik-1, un triumf al Uniunii Sovietice in cursa spatiala cu superputerea rivala SUA la sfarsitul anilor 1950.Putin a aprobat personal testarea vaccinului, afirmand ca una din cele doua fiice ale sale s-a vaccinat cu succes, fara a prezenta vreun efect secundar mai grav decat o usoara febra temporara.CITESTE SI: