Distrugator rusesc, jefuit chiar de comandantul sau. Nava, transformata in sursa de piese de schimb

Marina rusa spune ca un fost comandant al distrugatorului Bespokoynii (in prezent, scos din uz), a furat cele doua elice din bronz ale navei, inlocuindu-le cu unele dintr-un metal mai ieftin, in timp ce aceasta se afla in docul uscat, relateaza TheDrive , potrivit publicatiei DefenseRomania.ro Nu este clar cand a avut loc furtul, dar anchetatorul marinei ruse, Sergei Sharshavykh, a spus ca acest lucru s-a intamplat dupa ce distrugatorul Bespokoynyy a ajuns in 2016 la santierul naval Yantar din enclava rusa Kaliningrad, pentru a fi transformat intr-o nava muzeu ca urmare a dezafectarii sale de catre Marina Rusa.Presa rusa Interfax a raportat la 11 ianuarie 2021 ca Sergei Sharshavykh, seful departamentului de investigatii militare al Flotei Baltice din cadrul Marinei Ruse, a confirmat ca ancheta asupra furtului este aproape incheiata. Numele fostului comandant al Bespokoynii, precum si pedeapsa pe care acesta si complicii lui o risca nu au fost dezvaluite. Cele doua elice sunt evaluate la aproximativ 39 de milioane de ruble, echivalentul a circa 520.000 de dolari.Sharshavykh, anchetatorul marinei ruse, a declarat pentru Interfax ca, pentru a-si "acoperi urmele", cei implicati in furt au inlocuit elicele cu unele al caror "cost si calitate sunt de cateva ori mai mici" decat cele originale, din bronz.Distrugatorul a fost dezafectat in mod oficial in 2018 si este acum expus la Parcul Patriot, pe Insula Kotlin, langa Sankt Petersburg.Distrugatorul Bespokoynii face parte din clasa Sovremenny, cunoscuta si sub numele de Proiectul 956 Sarych. In total au fost construite 21 de vase din aceasta clasa, dintre care prima a fost livrata Marinei Sovietice in 1980. Bespokoynii a fost comisionat pe 28 decembrie 1991, la doua zile dupa ce sovietul suprem a votat oficial dizolvarea URSS.CITESTE SI: