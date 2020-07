GALERIE FOTO: Vladimir Putin isi afiseaza puterea navala in mai multe parade militare impresionante

Парад в честь #ДеньВМФ России во #Владивосток'е. Смотр прошел в акватории бухты Золотой Рог, где были выстроены флагман ТОФ, ракетный крейсер << Варяг >>, БПК << Aдмирал Пантелеев >>, корвет << Громкий >> и другие корабли https://t.co/tLqzsVg238 #ГВМП2020 #ТихоокеанскийФлот #Праздники pic.twitter.com/ip77TEa1Zz - Минобороны России (@mod_russia) July 26, 2020

Foto: kremlin.ru

Foto: kremlin.ru

Foto: kremlin.ru

Foto: kremlin.ru

Foto: kremlin.ru

Parade militare si in alte porturi

Potrivit datelor prezentate de Ministerul rus al Apararii, la Parada Navala Principala, care va avea loc la Sankt Petersburg si Kronstadt, vor participa 46 de nave de lupta si auxiliare, precum si apoximativ 4.000 de militari.In formatiile de parada se vor regasi nave din diverse clase, inclusiv fregata Amiral Kasatonov, care a fost primita in dotarea Fortelor Navale in aceasta saptamana, submarinul diesel-electric Sankt Petersburg, corveta Boiky, navele mici purtatoare de rachete Serpukhov si Mytishchi, precum si nava cu vele Poltava, potrivit Defense Romania. La partea aeriana a paradei, vor fi implicate 41 de aparate de zbor, intre care avioane Su-24M, Su-25, Su-30SM, Su-33, MiG-29K, Su-27, A-50, Il-78, Be-200 si Tu-142MK, precum si elicoptere Mi-8, Ka-27M, Ka-28, Ka-29 si Ka-31.Intre invitati, la Parada Navala Principala de la Sankt Petersburg se va afla si presedintele rus, Vladimir Putin . Kremlinul a postat mai mult fotografii de la aceste evenimente.La parada militara care se va desfasura in baza navala principala a Flotei de Nord din Severomorsk vor participa cea mai mare nava din lume cu propulsie nucleara, crucisatorul purtator de rachete Petru cel Mare, crucisatorul Maresal Ustinov, precum si submarinele nucleare Printul Vladimir si Novomoskovsk. Se estimeaza ca, la activitatile festive din acvatoriul Golfului Kola, vor fi prezente 42 de nave, mai scrie Defense Romania.In formatia de parada de la Baltiysk, vor fi prezentate distrugatorul Nastoychivy, nava de patrulare Yaroslav Mudry, corvetele Soobrazitelny si Steregushci, navele antisubmarin Aleksin si Kalmykia, precum si navele mici purtatoare de rachete Zyb si Zeleny Dol. In total, la parada de la Baltiysk vor participa 55 de nave de lupta si auxiliare.La festivitatile de la Sevastopol vor fi prezentate 57 de nave de lupta si auxiliare, intre care crucisatorul Moscova, fregatele Amiral Grigorovici si Amiral Essen, submarinul diesel-electric Kolpino, nava mica purtatoare de rachete Ingushetia, si navele de patrulare Pytlivy si Ladny.La Kaspiysk, vor fi prezente fregatele Daghestan si Tatarstan, navele mici purtatoare de rachete Uglici si Grad Svyiazhsk. In total, la ceremoniile organizate de Flotila din Marea Caspica vor participa 44 de nave.La Vladivostok, in linia de parada vor fi prezente nava amiral a Flotei din Oceanul Pacific, crucisatorul Variag, distrugatorul Amiral Panteleev si corveta Gromky. In total, la festivitati vor participa 21 de nave.Participantii la parada din Petropavlovsk-Kamchatsky vor putea vedea submarinul strategic Ryazan, nava mica purtatoare de rachete Smerci si nava de desant Amiral Nevelskoy. In total, in Golful Avachinsky, vor fi prezente opt nave de lupta, iar alte 17 nave si vedete vor prezenta diverse episoade de demonstratii navale.