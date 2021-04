Putin are o "armata de mercenari" in 17 tari, sustine presa britanica: Documente secrete declasificate

Se spune ca aceasta factiune are in componenta intre 5.000 si 10.000 de membri, putand crea haos in intreaga lume, avand si sprijinul unor baterii de artilerie. Fotografiile din satelit, care au fost publicate in presa britanica arata sisteme defensive tip SS-22, avioane cargo IL-76 si vehicule blindate rezistente la mine, potrivit The Sun Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace a declarat ca grupul din umbra este condus de catre o persoana cunoscuta sub numele de "seful lui Putin" si arata "modul in care razboiul modern se schimba cu rapiditate"."Marea Britanie si alti aliati vor trebui sa fie pregatiti sa fata fata unor grupuri de mercenari si sa-si imbunatateasca rezistenta in zonele lor de influenta", a completat oficialul din guvernul de la Londra.Grupul Wagner este deosebit de activ, in special, in Africa sub-sahariana, Siria , Libia, iar expertii in securitate considera ca organizatia este utilizata pentru a demonstra puterea militara a Moscovei, avand adeseori sprijinul direct al armatei ruse.Presa britanica prezinta faptul ca factiunea militara de mercenari actioneaza in 17 tari, preponderent in Africa, dar si America de Sud Venezuela ), Orientul Mijlociu (Siria) si in Europa ( Ucraina ).O alta analiza efectuata de CNN , in anul 2019, arata ca in spatele acestui grup Wagner s-ar afla Yevgeny Prigozhin, un oligarh din Rusia , apropiat Kremlinului. El a fost pus pe lista de sanctiuni de catre Statele Unite , pentru sponsorizarea Agentiei Internet Research, o companie din Rusia , care s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA , din 2016.Insa, Rusia nu a recunoscut niciodata ca ar fi implicata in actiunile grupului Wagner, indiferent ca este vorba de operatiuni militare in Libia, Ucraina sau alte tari.