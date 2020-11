Imagini socante cu mortii COVID in spitalele din Rusia. Regimul lui Putin este acuzat ca ascunde numarul real al victimelor

Picioarele unui trup lipsit de viata atarna pe o targa aflata intr-un spital, in timp ce pacientii cu coronavirus se lupta pentru viata lor la doar cativa metri distanta. O femeie in varsta abia mai respira, intr-un gafait disperat, acesta fiind fondul sonor sumbru intr-unul din numeroasele videoclipuri tulburatoare filmate cu telefonul mobil in spitalele din Rusia "Asa arata noptile noastre: ingrozitoare", spune o voce masculina care povesteste pentru CNN filmarea. Un sindicat al medicilor asociat opozitiei ruse - "Alianta medicilor" - a precizat ca acest clip a fost inregistrat la mijlocul lunii octombrie de catre un cadru medical de la spitalul din Ulyanovsk, un oras aflat la aproximativ 700 de kilometri est de Moscova "Inca doua in sectia noastra", spune barbatul, in timp ce indreapta camera spre un cadavru. "Asta este modul in care Covid-19 ucide pe toata lumea."Videoclipul infricosator este doar unul dintre multele obtinute de CNN, care dezvaluie conditiile ingrozitoare din interiorul spitalelor supraaglomerate. Unele imagini surprinse in morgi arata trupuri dezbracate, ingramadite unele peste altele pe podele murdare, scenele semanand mai degraba cu zone de razboi decat spitale.In timp ce Rusia se lupta sa controleze pandemia, clipurile ridica semne de intrebare cu privire la numarul real de morti, speculandu-se ca ar fi mult mai mare decat sugereaza cifrele oficiale.Rusia spune ca, pana in 16 noiembrie, peste 33.000 de persoane au murit din cauza Covid-19. Dar acest numar este contestat de criticii Kremlinului care spun ca autoritatile nu raporteaza toate cifrele."Cred ca cifra reala este de aproximativ 130.000 de oameni", a declarat Alexey Raksha, fost statistician guvernamental, care a facut estimari pe baza datelor oficiale privind numarul total de decese, care au fost comparate cu cifre inregistrate in anii trecuti.Folosind datele din registrele locale, Raksha estimeaza ca Rusia a atins aproximativ 160.000-170.000 de decese in plus din aprilie si pana in noiembrie. El atribuie aproximativ 80% din aceste decese Covid-19 - un numar mediu evidentiat de statistici similare publicate de tarile occidentale.Intre aprilie si septembrie 2020, cifra oficiala a excesului de mortalitate al Rusiei a fost cu aproximativ 117.000 de decese in plus, comparativ cu anul trecut, potrivit Rosstat, agentia rusa de statistici. Numarul oficial de morti Covid-19 pentru aceasta perioada este de aproximativ 21.000 de persoane.Datele Rosstat pentru octombrie si noiembrie inca nu sunt disponibile, insa, avand in vedere datele oficiale raportate, raspandirea pandemiei s-a accelerat.Raksha spune ca a demisionat de la Rosstat in iulie, dupa ce a facut declaratii publice critice cu privire la modul in care agentia numara decesele legate de coronavirus. El spune ca discrepanta dintre cifrele oficiale si calculele sale este uriasa.CITESTE SI