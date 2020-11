Imunitate judiciara pe viata pentru fostii presedinti ai Rusiei si pentru familiile lor

Potrivit acestui document, aprobat marti in prima lectura si a carui adoptare definitiva nu starneste indoieli, o persoana care a exercitat functia de presedinte "nu poate face obiectul unor urmariri penale sau administrative, nici arestata, nici perchezitionata, nici interogata".Aceasta imunitate, care va fi acordata si familiei oricarui fost presedinte al Rusiei, va viza de asemenea patrimoniul sau imobiliar, mijloacele sale de transport si de comunicare, precum si documentele care ii apartin si bagajele sale, potrivit acestui text propus de un senator si un deputat influenti, ambii membri ai partidului puterii, Rusia Unita.Imunitatea poate fi ridicata doar in cazul in care fostul presedinte este acuzat de tradare sau de o alta infractiune grava si daca aceste acuzatii sunt sprijinite de Curtea Suprema si de Curtea Constitutionala si sustinute de doua treimi dintre deputatii Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, si de acelasi numar de senatori din Consiliul Federatiei, camera superioara.Documentul nu il vizeaza pe fostul presedinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, a precizat unul dintre autorii sai, Pavel Kraseninnikov, citat de agentia RIA Novosti.Initiativa unui asemenea proiect de lege a provocat zvonuri in Rusia cu privire la o eventuala retragere a lui Vladimir Putin, 68 de ani, insa Kremlinul le-a respins, dand asigurari ca presedintele Putin este intr-o buna stare de sanatate.Deocamdata, exista un singur fost presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev , care a condus Rusia din 2008 pana in 2012, perioada in care Vladimir Putin a ocupat functia de premier din cauza limitarii numarului de mandate prezidentiale consecutive.Dupa revenirea lui Putin la Kremlin, in mai 2012, Medvedev a devenit premier si lider al partidului Rusia Unita. Medvedev si-a prezentat demisia in ianuarie 2020 si a fost numit vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, condus de Vladimir Putin.In ultimii ani, Medvedev a fost vizat de mai multe anchete anticoruptie ale opozantului rus Aleksei Navalnii, care il acuza in mod concret ca a primit mita din partea unor oligarhi si ca se afla in fruntea unui imperiu imobiliar.