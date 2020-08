In Rusia a inceput lupta pentru democratie. Vladimir Putin a pierdut influenta int-o regiune din Rusia

Actiuni de solidaritate cu protestatarii din Habarovsk au avut loc in mai multe orase mari din Rusia , in special in Vladivostok, Barnaul, Irkutsk, Kazan, Chelyabinsk sau Krasnodar. Politia a intervenit si a facut mai multe arestari.Pe 25 iulie, pe strazi s-au strans zeci de mii de cetateni, conform mass-media si activistilor, politia apreciind ca au fost mai putin, in jur de 6.500. In timpul saptamanii, cateva sute de protestatari se incapataneaza sa demonstreze in fiecare seara.Durata si amploarea mobilizarii sunt exceptionale, mai ales ca protestele au loc la mare departare de Moscova, locul traditional al celor care contesta puterea.O singura regiune a Rusiei l-a sfidat pe Vladimir Putin in referendumul convocat de acesta pentru a se proclama presedinte pe viata - regiunea autonoma Nenets a votat in proportie de 55% impotriva schimbarilor constitutionale, relateaza The Guardian. Fostul ofiter KGB care conduce Rusia de peste doua decenii ca presedinte si uneori ca prim-ministru, a castigat cu un scor zdrobitor referendumul controversat care ii permite sa candideze pentru inca doua mandate dupa ce cel pe care deja il are va expira in 2024. Criticii regimului lui Vladimir Putin spun ca votul a fost fraudat masiv.In regiunea izolata Nenets, din nordul tarii, insa, 37,490 dintre votanti, adica 55% i-au spus "nyet" lui Vladimir Putin, singura regiune a Rusiei, de altfel, care a respins schimbarile constitutionale propuse de Kremlin. Rezidentii acestei regiuni sunt nemultumiti de planurile guvernului lui Putin de a uni jurisdictia lor cu o alta regiune, Arkhangelsk, iar votul impotriva lui Putin ar putea fi o forma de protest fata de aceste planuri ale presedintelui rus. Rezidentii acestei regiuni se tema ca unirea districtului lor cu un altul ii va saraci.