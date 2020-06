"Intalnire" prin videoconferinta intre Emmanuel Macron si Vladimir Putin. Tema discutiei: "dialogul strategic" dintre Franta si Rusia

Ziare.

Presedintii francez si rus "si-au exprimat dorinta de a avea un schimb de pareri aprofundat pentru a trece in revista echilibrele strategice in perioada pandemiei" si "a aborda principalele crize la ordinea zilei in Consiliul de Securitate", a precizat presedintia de la Paris.Problemele "Ucrainei, Libiei, Iranului si Siriei" se vor afla pe agenda discutiilor, precum si "cooperarea in domeniul sanatatii si mediului", a adaugat Palatul Elysee.Aceasta reuniune are loc la aproape un an dupa ce Emmanuel Macron l-a primit pe Vladimir Putin la Bregancon (sud), resedinta prezidentiala de vara, la 19 august 2019, cu putin inainte de summitul G7 de la Biarritz. El si-a exprimat atunci dorinta de a vedea Rusia "ancorata din nou la Europa" care "se intinde de la Lisabona la Vladivostok"."Presedintele nu face un pariu in privinta Rusiei. El considera ca exista o necesitate de a trata subiecte dificile impreuna cu aceasta", a explicat miercuri presedintia Frantei."Nevoia de clarificare si de cooperare" se refera in special la securitatea in Europa, crizele internationale si atacurile cibernetice.Parisul si-a manifestat deja "ingrijorarea" "in legatura cu comportamentul rus in Libia", mai ales "implicarea fortelor Wagner", alcatuite din mercenari rusi.Rusia sprijina, impreuna cu Egiptul si Emiratele Arabe Unite, fortele maresalului Haftar, omul forte din estul Libiei, in fata celor ale Guvernului de uniune nationala condus de Fayez al-Sarraj, recunoscut de ONU si sustinut militar de Turcia.La scurt timp dupa alegerea sa in 2017, Emmanuel Macron l-a primit cu fast pe omologul sau rus la Palatul Versailles.Dupa doua vizite efectuate de seful statului francez in Rusia in 2018, una la Sankt Petersburg, cealalta pentru finala Campionatului Mondial de Fotbal, Vladimir Putin a venit la Paris pentru funeraliile fostului presedinte Jacques Chirac, la 30 septembrie 2019, apoi la 10 decembrie, pentru un summit la care au participat liderii ucrainean, rus, german si francez, destinat sa relanseze procesul de pace din Ucraina Emmanuel Macron si-a facut cunoscuta intentia de a asista la defilarea prevazuta in Piata Rosie din Moscova, la 9 mai, cu ocazia implinirii a 75 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. Aceste festivitati au fost insa anulate din cauza coronavirusului si au avut loc miercuri fara prezenta liderilor occidentali.