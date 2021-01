Iulia Navalniia, sotia principalului opozant al Kremlinului, retinuta la protestele din Moscova

Potrivit agentiei de presa britanice, care citeaza organizatia neguvernamentala OVD-Info, ce tine evidenta numarului de arestari la proteste, politia rusa a retinut 863 de persoane la mitingurile pro-Navalnii din intreaga Rusie.Navalnii le-a cerut sustinatorilor sai sa protesteze sambata in intreaga tara. El a fost arestat saptamana trecuta la punctul pentru controlul pasapoartelor de pe aeroportul Seremetievo din Moscova, dupa ce a revenit de la Berlin, unde fusese spitalizat din august anul trecut din cauza otravirii cu agentul neurotoxic Noviciok.Disidentul rus se afla acum in arest preventiv, in asteptarea mai multor proceduri judiciare care il vizeaza. Printre altele, autoritatile ruse au comunicat ca el ar putea fi considerat vinovat de incalcarea conditiilor de eliberare conditionata in urma unei condamnari cu suspendare din 2014. Sute de persoane au fost arestate sambata, 23 ianuarie, in Rusia la manifestatii organizate in intreaga tara la apelul sustinatorilor opozantului Aleksei Navalnii, pentru a cere eliberarea lui, in pofida numeroaselor presiuni din partea autoritatilor.CITESTE SI: