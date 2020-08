Lukasenko a vorbit cu Putin despre protestele din tara: Daca Belarusul nu rezista, "valul" va ajunge pana in Rusia

"Trebuie sa-l contactez pe Putin, presedintele Rusiei, ca sa pot vorbi cu el acum. Pentru ca nu mai este doar o amenintare la adresa Belarusului", a spus Lukasenko la o intalnire cu responsabilii sai guvernamentali, referindu-se la protestele care continua in tara sa de o saptamana dupa ce a castigat alegerile prezidentiale cu 80,1% din voturi, scrutin contestat de opozitia al carei candidat principal a fost Svetlana Tihanovskaia, care a obtinut 10,12 % din voturi si s-a refugiat apoi in Lituania vecina."Doresc sa spun ca apararea Belarusului astazi nu inseamna mai putin decat apararea intregului nostru spatiu, Uniunea ( Rusia -Belarus). Daca belarusii nu rezista, valul va ajunge pana acolo", a indicat Lukasenko. El a acuzat anterior ingerinte externe prin care tari precum Polonia, Republica Ceha sau Ucraina ar fi instigat protestele si a sustinut ca Belarusul este victima unei "agresiuni".Discutia dintre Putin si Lukasenko a fost confirmata de biroul de presa al Kremlinului, care a transmis intr-un comunicat ca "ambele parti si-au manifestat increderea ca vor fi solutionate curand toate problemele" din Belarus. "Important este ca de aceste probleme sa nu profite forte distructive care incearca sa dauneze cooperarii reciproc benefice intre cele doua tari in cadrul Uniunii (Rusia-Belarus)", mai mentioneaza presedintia rusa.Cel putin doua persoane au murit, circa trei sute sunt ranite si aproximativ 7.000 au fost arestate in protestele care s-au extins in aproape tata tara si sunt reprimate de fortele de ordine. Circa 2.000 de manifestanti au fost eliberati vineri, unii dintre ei denuntand violente fizice si chiar acte de tortura in arest.UE a anuntat vineri ca va inaspri sanctiunile impotriva oficialilor din Belarus implicati in fraudarea alegerilor si in reprimarea manifestatiilor, in timp ce secretarul american de stat american Mike Pompeo a declarat sambata la Varsovia ca SUA "urmaresc indeaproape" situatia din Belarus