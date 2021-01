Mesajul lui Navalnii din inchisoare: Nu am de gand sa ma spanzur ori sa-mi tai venele cu lingura

Proteste masive in Rusia fata de arestarea sa

Cum a devenit Navalnii principalul ghimpe in coasta Kremlinului

Vocea opozitiei

Otravirea lui Navalnii

Revenirea in tara si arestarea

"Pentru orice eventualitate: nu am de gand sa ma spanzur de fereastra celulei sau sa-mi tai venele cu o lingura ascutita", a precizat Navalnii intr-o declaratie care a fost postata pe pagina sa oficiala de Instagram."Merg pe scari cu foarte mare grija si zilnic mi se ia tensiunea, astfel ca ipoteza unui infarct subit este exclusa. Sunt stabil din punct de vedere emotional si psihologic", a spus opozantul rus. Mii de persoane au fost arestate sambata la demonstratiile pro-Navalnii organizate in intreaga Rusie, la care au participat zeci de mii de protestatari.Demonstrantii au protestat impotriva inchiderii lui Alexei Navalnii si au cerut eliberarea sa. In Siberia , protestele s-au desfasurat si la -50 de grade Celsius.Oamenii au scandat "Putin, hotule!", "Navalnii, suntem cu tine" sau "Libertate pentru detinutii politici!".La Moscova, au avut loc ciocniri in mai multe randuri in cursul dupa-amiezii, politistii lovindu-i cu bastoane pe manifestanti, in timp ce acestia raspundeau cu bulgari de zapada si alte proiectile.Au fost manifestatiile cele mai importante din ultimii ani. Alexei Navalnii, in varsta de 44 de ani, a devenit principalul opozant al presedintelui rus , Vladimir Putin, dupa ce a organizat mai multe intruniri si proteste la adresa actualei conduceri, acuzand-o de coruptie. Anul trecut, el a fost otravit in Rusia si s-a vindecat in Germania. Duminica, 17 ianuarie, Navalnii s-a intors la Moscova, unde a fost arestat.Navalnii, care a contestat fara incetare legitimitatea presedintelui rus, fost agent KGB , a absolvit, la inceputul anilor 1990, Universitatea Prietenia Popoarelor, fiind avocat. Apoi, el a fost membru al Partidului liberal de opozitie Iabloko, din care a fost exclus in 2007 pentru luarile de pozitie nationaliste, potrivit Mediafax.In 2012, Navalnii a infiintat Fondul pentru lupta impotriva coruptiei, finantat din donatiile oferite de oameni de afaceri.In anul 2013, Navalnii a fost condamnat intr-un dosar, la cinci ani de inchisoare cu suspendare pentru deturnare de fonduri. El a respins de fiecare data acuzatiile care i s-au adus. In acelasi an a candidat la alegerile muncipale din Moscova, unde s-a situat pe locul doi, dupa primarul in exercitiu, Serghei Sobianin, conform agentiei de presa.La finalul anului 2014, bloggerul a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu suspendare de tribunalul din Moscova, intr-un dosar privind deturnarea unei sume de aproape 400.000 de euro, in detrimentul filialei ruse a societatii franceze Yves Rocher.Prin intermediul retelelor de socializare, al blogului sau si al un site infiintat pentru denuntarea coruptiei, Navalnii a devenit cunoscut in Rusia, cand opozitia rusa acuza o lovitura, dupa cei zece ani de mandat ai lui Vladimir Putin.In 2017, Navalnii a ajuns de trei ori in spatele gratiilor, fiind acuzat de incalcarea legii dupa ce a organizat mai multe intruniri si mitinguri.Navalnii a vrut sa candideze la alegerile prezidentiale din Rusia, din 2018, dar comisia electorala centrala a decis ca principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, nu poate candida din cauza unei condamnari penale.In vara anului 2020, Alexei Navalnii a fost otravit in Rusia. El se afla in Germania din luna august, fiind internat la Berlin pentru a fi tratat dupa ce a fost otravit cu agent neurotoxic Noviciok.Aleksei Navalnii a fost transferat in august 2020 in Germania, la spitalul Charite din Berlin, dupa ce i se facuse rau la bordul unui avion care il aducea din Siberia la Moscova. El a fost externat la 23 septembrie, dupa ce, conform spitalului, starea sa "s-a imbunatatit suficient".Germania, sprijinita de aliatii sai, a afirmat ca opozantul presedintelui rus a fost victima unei otraviri cu un agent neurotoxic din familia Noviciok.Navalnii a dat vine pentru otravire pe FSB, serviciul secret al Rusiei, la ordinele lui Putin. Liderul rus a respins acuzatiile. Oficiali rusi au refuzat intr-o prima faza sa accepte si ca Navalnii a fost otravit.Duminica, 18 ianuarie, el s-a intors in tara, impreuna cu sotia sa. El a spus ca nu a intentionat niciodata sa ramana in afara Rusiei, pentru ca nu si-a parasit niciodata tara de origine de bunavoie si ca a ajuns in Germania "intr-o cutie de resuscitare".Joi, serviciul penitenciar din Moscova a anuntat ca va face totul pentru a-l aresta imediat ce va ajunge in Rusia, acuzandu-l ca nu a respectat conditiile unei eliberari conditionate dupa o condamnare la inchisoare cu suspendare pentru delapidare, intr-un caz din 2014 despre care Navalnii spune ca a fost fabricat.Cel mai cunoscut opozant al presedintelui Vladimir Putin a fost retinut la punctul de control pasapoarte, la scurt timp dupa aterizarea avionului la Moscova.