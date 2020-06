Mii de tone de petrol au contaminat 350 de kilometri patrati din Rusia (Foto&Video). Putin a declarat stare de urgenta si cauta vinovatii

Russian mining conglomerate #Norilsk Nickel, which owns the facility, said the tank was damaged when supporting pillars that had "held it in place for 30 years without difficulty" began to sink pic.twitter.com/epYE1FEG5Z - Alex Peshkoff (@AlexanderPeshk2) June 3, 2020

Video from the area of environmental disaster in #Norilsk, Krasnoyarsk region, #Russia, where some 20,000 tons of oil products spilled into the rivers. Russia announced federal #emergency for the #disaster response:pic.twitter.com/dqXvj9aAC7 - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) June 3, 2020

Ziare.

com

Deversarea a avut loc dupa ce un rezervor de carburant de la o centrala din apropiere de Norilsk a colapsat vineri, relateaza BBC.Putin s-a aratat nemultumit dupa ce a aflat ca oficialii stiu despre incident doar de doua zile.Centrala este detinuta de o subsidiara a Norilsk Nickel, principalul producator mondial de nichel si paladiu.Miercuri, intr-o conferinta televizata, Putin l-a criticat pe seful companiei referitor la promptitudinea cu care a raspuns."De ce agentiile guvernamentale au aflat de asta la doua zile dupa ce s-a intamplat? Vom afla despre situatiile de urgenta de pe retelele de socializare?", i s-a adresat el lui Serghei Lipin, seful subsidiarei.Guvernatorul regiunii, Alexander Uss, i-a spus inainte presedintelui ca a aflat despre deversare duminica, dupa ce au aparut "informatii alarmante in social media".Putin a ordonat o ancheta privind accidentul, iar un manager al centralei a fost retinut.Reprezentantii Norilsk Nickel au transmis intr-un comunicat ca incidentul a fost raportat "rapid si corespunzator".Accidentul a avut loc dupa ce pilonii care sustin rezervorul au inceput sa se scufunde. Intreaga zona este construita pe permafrost, care a inceput sa se topeasca avand in vedere modificarea climei.Petrolul s-a scurs pe 12 kilometri, colorand in rosu unele portiuni ale raului Ambarnaya.In aceasta stare de urgenta vor fi trimise forte suplimentare pentru a contribui la operatiunea de curatare.Acesta este considerat al doilea cel mai important accident din istoria moderna a Rusiei, din punct de vedere al volumului deversat, potrivit unui expert de la World Wildlife Fund. A fost contaminata o suprafata de 350 de kilometri patrati.Nu este prima data cand Norilsk Nickel a fost implicata in deversari de petrol. In 2016, a recunoscut ca un accident la una dintre uzinele sale a facut ca un rau din apropiere sa devina rosu.