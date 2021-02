Navalnii si-a indemnat sustinatorii la noi proteste "prin care sa scape Rusia de hoti". Vizita sefului diplomatiei UE

Vizita sefului diplomatiei europene

Protestul scriitorilor fata de arestarea a 80 de jurnalisti din Rusia

"Nu exista represiune"

"Ei pot sa se mentina la putere si sa o foloseasca pentru imbogatirea lor personala sprijinindu-se doar pe frica voastra. Dar noi, depasind aceasta frica, noi vom putea sa ne eliberam Patria de aceasta banda de hoti care o ocupa", a scris Navalnii intr-un mesaj publicat pe contul de Instagram.Aproximativ 1.400 de persoane au fost arestate, marti, in zece orase din Rusia , in timpul demonstratiilor de sustinere a liderului opozitiei Alexei Navalnii, care a primit o condamnare la inchisoare.Societatea civila rusa si mass-media s-au ridicat joi in fata amplorii represiunii care ii vizeaza pe sustinatorii adversarului Alexei Navalnii, un dosar care se afla in centrul unei vizite in Rusia a sefului diplomatiei europene.Acesta din urma, spaniolul Josep Borrell, soseste joi seara pentru un schimb a doua zi cu ministrul de externe Sergey Lavrov. Intalnirea promite sa fie dificila, Moscova calificand criticile occidentale drept "interferente".Alexei Navalnii a fost condamnat marti la doi ani si opt luni de inchisoare pentru incalcarea conditiilor unui control judiciar din 2014. El sustine ca presedintele Vladimir Putin incearca sa-l reduca la tacere dupa ce a supravietuit unei otraviri vara trecuta.De asemenea, va fi judecat vineri intr-un alt caz, pentru defaimare. Majoritatea asociatilor sai apropiati au fost arestati sau urmariti penal. Joi seara, locuinta lui Lioubov Sobol, aflata in arest la domiciliu, a fost din nou perchizitionata de politie, a declarat pe Twitter avocatul si sotul aliatei lui Navalnii.Arestarile jurnalistilor, precum cea a lui Serghei Smirnov, redactor-sef al site-ului de stiri Mediazona, condamnat la 25 de zile de inchisoare, au fost, de asemenea, puternic denuntate."Facem apel autoritatilor ruse sa puna capat violentei politiei, incalcarilor masive ale drepturilor fundamentale", au scris 25 de personalitati din organizatiile pentru drepturile omului.Ca urmare a amplorii arestarilor, centrele de detentie din Moscova sunt supraaglomerate cu persoane acuzate sau condamnate pentru ca au demonstrat fara autorizatie, o infractiune pedepsita cu 15 zile de inchisoare.Din lipsa de spatiu, zeci dintre acestia au fost retinuti intr-un centru de detentie pentru migranti, la 66 de kilometri de capitala, in Sakharovo. Rudele fac coada acolo, uneori timp de cateva zile, pentru a le livra colete.In prealabil, detinutii petreceau ore intregi in dube celulare fara apa sau toalete, a declarat ONG-ul specializat OVD-Info."Nu exista niciun stat de drept in Rusia", a denuntat Denis Bondarenko, un avocat in varsta de 27 de ani prezent pentru a livra produse de baza rudelor incarcerate. Protestele masive din Rusia, ca urmare a arestarii si condamnarii lui Alexei Navalnii, s-au soldat cu peste 5000 de arestari. Duminica, un cetatean s-a autoincendiat, pe strada Tverskaya, din zona centrala a Moscovei. PEN Romania, alaturi de PEN America si alte centre, protesteaza fata de abuzurile regimului Putin, si arestarii a 80 de jurnalisti din Rusia."In decursul protestelor recente din Rusia, autoritatile au arestat aproximativ 80 de jurnalisti, printre care Serghei Smirnov, editor al site-ului independent Mediazona, condamnat deja la 25 de zile de inchisoare, si Anton Feinberg, jurnalist al grupului media RBC.Identificarea celor aproximativ de 80 de jurnalisti arestati a fost realizata de PEN America, prin vocea Polinei Sadovskaya, directoarea sectiunii din PEN America responsabila pentru Eurasia", se arata in comunicatul emis de scriitorul Radu Vancu, presedinte al PEN Romania."Nu exista represiune, ci doar masuri politienesti care ii vizeaza cei care incalca legea", a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.Prin urmare, mesajul transmis de seful diplomatiei europene are putine sanse sa fie auzit. Cu toate acestea, el spera sa-l cunoasca pe Navalny . O purtatoare de cuvant a sistemului de justitie rus, citata de agentia de stiri TASS, a indicat ca o astfel de intalnire ar putea fi autorizata doar de o instanta. Unele state UE ridica posibilitatea unor noi sanctiuni , in special Germania.Proiectul de conducte submarine ruso-german, Nord Stream 2, este o parghie pentru presiune. Franta cere abandonarea proiectului, dar Berlinul este reticent.Cu toate acestea, "oprirea Nord Stream este o miza pentru Putin. El se teme", potrivit analistului rus Alexei Malachenko.Misiunea lui Josep Borrell, in orice caz, pune capat inghetarii contactelor diplomatice la nivel european incepand cu 2017. Vor fi discutate alte dosare in afara de cel al lui Navalnii, nu lipsesc disputele privind Ucraina Siria sau Libia."Relatia cu Rusia este complexa. Exista multe probleme de securitate care trebuie discutate", spune Borrell. La randul sau, Peskov a asigurat ca Moscova doreste "sa discute sincer dezacordurile".