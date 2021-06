Putin a anuntat la Geneva un acord in vederea unor negocieri ruso-americane privind limitarea proliferarii nucleare

Putin anunta ca a convenit cu Biden ca Departamentul de Stat american si Ministerul rus de Externe sa coopereze in vederea acestor negocieri. Rusia indeamna la negocieri cu privire la stabilitatea strategica in vederea unei inlocuiri a Tratatului New START, care limiteaza armamentul nuclear, dupa expirarea acestuia, in 2026. Washingtonul a intrerupt negocieri in acest sens cu Moscova in 2014 , dupa ce Rusia a anexat Crimmea si a intervenit in sustinerea separatistilor prorusi in razboiul din estul Ucrainei.Aceste negocieri au fost reluate in 2017, insa nu au avansat si nu au condus la o prelungire a Tratatului New START in timpul lui Donald Trump Dupa ce Bien s-a intalat la putere, cele dou parti au convenit sa prelungeasca acest acord, in ultimul moment, in februarie, inainte sa expire, pe o perioada de cinci.Moscova se declara pregatita sa includa in aceste negocieri viitoarele sale arme "apocaliptice" - ca de exemplu drona submarina cu propulsie atomica si inarmata cu arma nuxcleara Poseidon si racheta de croaziera cu propulsie nucleara Burevestnik -, cu conditia ca Statele Unite sa faca la fel cu apararea sa antiracheta si posibile arme spatiale.