Trudeau sustine atacul inceput de Biden la adresa lui Putin: "Este responsabil pentru tot felul de lucruri cumplite"

Trudeau, neobisnuit sa critice in public alti lideri, a fost intrebat despre remarcile recente ale presedintelui SUA impotriva omologului sau rus."Fie ca este vorba de invazia Crimeii, de atacurile cibernetice masive de care este responsabil si de incercarea de a destabiliza democratiile noastre, sunt sigur ca este responsabil pentru tot felul de lucruri teribile, deoarece comportamentul sau continua sa o demonstreze", a comentat el intr-un interviu pentru Sirius XM. Intrebat daca il considera pe Putin un "ucigas", Trudeau a recunoscut insa ca nu are "nicio informatie" care sa-i permita sa o afirme.Trudeau si-a amintit ca l-a intalnit de cateva ori pe presedintele rus in strainatate de cand a devenit prim-ministru in 2015."Am simtit intotdeauna ca se uita la tine si iti spune ce este bine pentru el la un moment dat. Ceea ce gandeste lumea occidentala sau Canada despre el nu il intereseaza in mod special", a spus el.Putin nu este "nici un sustinator, nici un prieten" al Canadei, concluzioneaza Trudeau. "Trebuie sa ramanem lucizi si cu multa vedere in modul nostru de a-l aborda".Cu cateva ore mai devreme, Ottawa a anuntat noi sanctiuni impotriva a noua oficiali rusi pentru a protesta impotriva tratamentului principalului oponent al lui Putin, Alexei Navalny