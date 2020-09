Presedintele belarus Lukasenko se va deplasa luni in Rusia, pentru a discuta cu Vladimir Putin

"Aceasta va fi o vizita de lucru", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in timp ce Rusia si Belarus, care au relatii complicate de luni de zile, negociaza o aprofundare a legaturilor lor politice si economice, intr-un moment in care Lukasenko incearca sa-si asigure sprijinul Moscovei in fata frondei care-l vizeaza.Intrebat daca intrevederea intre cei doi lideri va avea loc la Moscova , Peskov nu a venit cu alte precizari exceptand aceea ca nu este prevazuta nicio intalnire cu presa si nici semnarea vreunui acord.In ultimii ani, Aleksandr Lukasenko, la putere din 1994, l-a acuzat de mai multe ori pe aliatul sau istoric rus ca vrea sa transforme Belarus in vasal, respingand ideea Moscovei in vederea unei aprofundari a uniunii existente intre cele doua tari. El chiar a acuzat Moscova, odata cu apropierea alegerilor prezidentiale din 9 august, ca aceasta lucreaza impotriva lui.Insa, de la inceputul, in urma cu o luna, a miscarii de contestare in Belarus, ce denunta realegerea sa frauduloasa, Lukasenko a intreprins o schimbare la 180 de grade, pledand pentru sustinerea rusa in fata unei operatiuni occidentale, menita sa destabilizeze.In Rusia se fac auzite zvonuri insistente conform carora Moscova ar putea profita de situatie pentru a-i impune Minskului o uniune aprofundata, pana acum refuzata de liderul belarus in numele suveranitatii si independentei tarii sale.In acest context, ambasadorul Rusiei la Minsk, Dmitri Mezentev, i-a oferit joi lui Aleksandr Lukasenko, ce si-a celebrat recent cea de-a 66-a aniversare, un atlas din secolul al XIX-lea, in care Belarus face parte din Imperiul Rus tarist: o marturie istorica a relatiilor ce unesc cele doua tari si "un raspuns dat celor care gandesc altfel", a explicat ambasadorul.Personalitati ale opozitiei belaruse, dintre care majoritatea au fost arestate sau exilate in ultimele saptamani, au insistat ca miscarea lor este indreptata impotriva lui Lukasenko si nu este nici antirusa, nici prooccidentala.O noua ampla manifestatie este asteptata sa aiba loc duminica la Minsk, a cincea de pana acum. Precedentele au reunit cel putin 100.000 de persoane pentru a cere plecarea actualei puteri.Economic, Belarus este foarte dependenta de Rusia.