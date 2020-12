Presedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care transforma Flota de Nord in district militar

"Sa consideram Flota de Nord o asociere teritoriala strategica multiserviciu a Fortelor Armate Ruse, care sa indeplineasca sarcinile unui district militar", se spune in decret. Documentul a fost adoptat "in scopul de a implementa masuri de protejare a integritatii si inviolabilitatii teritoriului rus", se precizeaza in text.Decretul va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021.Pe 5 iulie anul acesta, Vladimir Putin a semnat un decret asupra impartirii militare si administrative a Rusiei, care ii atribuia deja Flotei de Nord statutul de district militar incepand de la 1 ianuarie 2021. Districtul va ingloba teritoriile Republicii Komi, a regiunilor Arhanghelsk si Murmansk si a Regiunii autonome Nenet.In conformitate cu decretul din 2010 al presedintelui rus, aceste regiuni faceau parte din districtul militar vestic al Rusiei.In prezent, Flota de Nord este o asociere operationala si strategica a marinei rusesti. Ea indeplineste sarcini de mentinere a fortelor maritime strategice nucleare in stare de alerta constanta in scopul descurajarii atacurilor nucleare.Principala baza navala a Flotei de Nord, Severomorsk, se afla in Regiunea Murmansk. Flota de Nord mai are baze navale in Vidiaevo, Gadjievo, Zapadnaia Lita si Poliarnii (toate in Regiunea Murmansk) si de asemenea opereaza facilitatea navala Belomorsk in regiunile Severodvinsk si Arhanghelsk. Amiralul Aleksandr Moiseev este in prezent comandant al Flotei de Nord.CITESTE SI: