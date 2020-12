Presedintele Vladimir Putin ii indemana pe rusi la "incredere in sine" si "coeziune" in mesajul de Anul Nou

"Astazi, este foarte important sa credem in noi, sa nu cedam in fata greutatilor, sa ne mentinem coeziunea. Aceasta este baza succeselor noastre viitoare", a spus Putin, in alocutiunea difuzata prima data la miezul noptii in peninsula Kamceatka din Extremul orient rus, unde Anul nou a venit mai devreme decat la Moscova "Din pacate, epidemia nu a fost inca oprita complet. Lupta continua fara ragaz. Medicii, infirmierele si ambulantierii isi continua curajosi munca", a mentionat in mesaj liderul de la Kremlin.Acesta si-a exprimat "convingerea" ca rusii vor "trece peste toate", se vor intoarce la o "viata normala" si vor continua sa rezolve "problemele" noului deceniu.Pe langa coronavirus, anul 2020 a fost marcat, in Rusia , de adoptarea unor amendamente constitutionale care, intre altele, i-au dat dreptul lui Putin sa candideze pentru inca doua mandate, ceea ce ar insemna ca poate presedinte pana in 2036.Anul care incepe va fi la randul sau un an electoral important, in septembrie fiind prevazute alegeri legislative.