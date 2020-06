Principalul oponent al lui Vladimir Putin, vizat de o ancheta pentru calomnie

Ziare.

com

Comisia de Investigatii, care gestioneaza faptele grave, il acuza pe Navalni de calomnierea unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial, care a aparut intr-un clip video alaturi de alte personalitati ruse pentru a-si exprima sprijinul pentru reformele constitutionale care vor fi suspuse votului popular pe 1 iulie.Reformele, alaturi de alte prevederi, ar permite presedintelui Vladimir Putin sa candideze pentru inca doua mandate la Kremlin si sa fie presedinte pana in 2036, in loc de 2024. Criticii afirma ca reformele sunt echivalente unui puci constitutional.Intr-o postare pe o retea de socializare din 2 iunie, Navalni i-a descris pe cei care au aparut in clipul video drept niste lachei si tradatori fara constiinta.Comunicatul Comisiei de Investigatii afirma ca Navalni a distribuit remarcile calomnioase unui numar mare de oameni, iar aceasta fapta este pasibila de la o amenda de 1 milion de ruble (14.255 dolari) si pana la 240 de ore in munca in serviciul comunitatii.Investigatia este inca in curs.Un purtator de cuvant al lui Navalni, Kira Iarmis, nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii.Navalni a acuzat in mod regulat autoritatile ca se folosesc de investigatii penale impotriva sa si a aliatilor sai pentru a-i impiedica activitatile, dar acestea neaga acest lucru.Politicianul a fost impiedicat sa candideze la presedintie in 2018 din cauza unei condamnari pentru delapidare.