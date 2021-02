Protestul scriitorilor fata de arestarea a 80 de jurnalisti din Rusia, in urma manifestatiilor din ultimele saptamani

"In decursul protestelor recente din Rusia, autoritatile au arestat aproximativ 80 de jurnalisti, printre care Serghei Smirnov, editor al site-ului independent Mediazona, condamnat deja la 25 de zile de inchisoare, si Anton Feinberg, jurnalist al grupului media RBC.Identificarea celor aproximativ de 80 de jurnalisti arestati a fost realizata de PEN America, prin vocea Polinei Sadovskaya, directoarea sectiunii din PEN America responsabila pentru Eurasia", se arata in comunicatul emis de scriitorul Radu Vancu, presedinte al PEN Romania.Demersul PEN Romania se alatura PEN America si altor centre PEN, "condamna ferm aceste incercari de intimidare si reducere la tacere a presei independente din Rusia . Este inacceptabila cenzurarea presei si arestarea jurnalistilor. Libertatea presei este ne-negociabila in orice stat democratic. Este exact ceea ce Rusia cere in strada dupa condamnarea lui Aleksei Navalnii: dreptul la un destin democratic, se mai arata in comunicat.Mai mult, "PEN Romania cere autoritatilor rusesti sa asculte vocea Rusiei - si sa faca pasii necesari inspre un stat democratic, eliberand jurnalistii arestati si redand vocilor lor libertatea de expresie. Asteptam de la statele europene, inclusiv de la Romania, condamnarea ferma a acestui abuz major impotriva libertatii de expresie".