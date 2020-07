Protestele anti-Kremlin zguduie Extremul Orient rus: Manifestantii striga "Libertate" si "Putin, demisioneaza"

Locuitorii din Habarovsk, in apropiere de frontiera cu China , au coborat in masa in strada dupa arestarea, pe 9 iulie, a guvernatorului regional, Serghei Furgal, acuzat de crima si demis luni.Manifestatiile sunt printre cele mai importante impotriva guvernului in Rusia de ani de zile si Kremlinul a afirmat in aceasta saptamana ca acestea sunt alimentate de militanti ai opozitiei din exteriorul regiunii.Zeci de mii de persoane au marsaluit pe strazile din Habarovsk, agitand drapelul regiunii si bannere si scandand sloganuri ostile presedintelui Vladimir Putin , in timp ce masinile care treceau pe langa demonstranti claxonau in semn de sprijin.Manifestantii s-au adunat in fata sediului administratiei regionale din piata Lenin, strigand "Libertate" si "Putin, demisioneaza".Politistii, care purtau masti, le-au permis manifestantilor sa defileze, in pofida unei interdictii privind adunarile publice, in cadrul masurilor pentru lupta impotriva coronavirusului.Potrivit responsabililor de la Habarovsk, la manifestatie ar fi participat in jur de 6.500 de persoane, dar media pro-opozitie au estimat pe retelele sociale numarul participantilor la 90.000.Potrivit jurnalistilor de la fata locului, manifestatia a fost cea mai importanta de la inceperea protestelor in iulie.Autoritatile au indicat ca cel putin 10.000 de persoane au participat la manifestatii similare pe 11 si 18 iulie, dar media locale si figuri ale opozitiei au estimat ca participarea a fost intre 35.000 si 50.000 de persoane.Mihail Degtiarev, de 39 de ani, deputat in Duma de Stat, a fost numit luni guvernator interimar de presedintele Putin si a ajuns a doua zi la Habarovsk.Transportat la Moscova pentru a fi plasat in detentie provizorie, Furgal este urmarit penal pentru crime pe care le-ar fi comis in urma cu peste 15 ani, cand era om de afaceri.Sustinatorii sai vad in aceasta afacere o tentativa de a neutraliza un adversar al partidului la putere, Rusia Unita. Membru al partidului LPDR, Furgal a fost ales guvernator al regiunii in detrimentul unui candidat al Kremlinului.