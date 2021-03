Publicatia de investigatii Novaia Gazeta acuza un "atac chimic" la sediul redactiei

Novaia Gazeta, tinta mai multor atacuri

"Imobilul in care se afla redactia noastra a fost supus unui atac chimic in aceasta dimineata. Nu putem circula intre etaje sau iesi in strada", a declarat intr-un comunicat redactorul sef al ziarului, Dmitri Muratov.Acesta a adaugat ca substanta in cauza este in prezent analizata de fortele de ordine, in special de Serviciul Federal de Securitate (FSB)."Am evacuat persoanele cu alergii, activitatea continua", a spus in continuare Muratov.Incidentul vine in timp ce trei organizatii neguvernamentale au depus luni o plangere la Comisia de ancheta de pe langa Parchetul General din Rusia impotriva unor presupusi mercenari ai grupului 'Wagner' pentru uciderea unui sirian in 2017.Aceste acuzatii, mentioneaza Muratov, s-au bazat pe dezvaluirile facute in 2019 de Novaia Gazeta, care a publicat o ancheta cu privire la acest asasinat comis cu bestialitate, materialul fiind insotit de imagini video.In imagini, patru barbati care se exprimau in limba rusa isi lovesc victima cu un ciocan, apoi o dezmembreaza, ii stropesc trupul cu benzina si il incendiaza, agatandu-i capul pe un stalp.In una dintre imagini se poate deslusi chipul unuia dintre ucigasi. Jurnalistii de la Novaia Gazeta i-au gasit pagina acestuia din reteaua sociala 'VKontakte' prin intermediul serviciului FindClone, care permite indentificarea unor utilizatori asemanatori cu ajutorul fotografiei. In ancheta publicata, acesta apare cu numele Stanislav D., iar redactia dispune de o copie a pasaportului sau, relateaza publicatia independenta Meduza.Novaia Gazeta a publicat luni, intre altele, o ancheta cu privire la executiile arbitrare comise in Cecenia, o problema pe care o abordeaza frecvent.Creata in 1993, Novaia Gazeta a fost cu regularitate tinta unor intimidari, atacuri si asasinate.Mai multi jurnalistii ai sai au fost asasinati de-a lungul anilor. Cea mai celebra, Anna Politkovskaia, specializata in acoperirea conflictului din Cecenia, a fost ucisa cu o arma de foc in fata liftului in blocul in care locuia in 2006.In ultimii ani, Novaia Gazeta a publicat numeroase anchete cu privire la actiunile grupurilor de mercenari rusi si persecutiile minoritatilor sexuale in Cecenia. Dupa aparitia unui material critic despre situatia epidemiologica in Cecenia, liderul pro-Kremlin de la Groznii, Ramzan Kadarov, a amenintat-o cu moartea in aprilie a.c. pe reportera Elena Milasina de la Novaia Gazeta.In 2018, un cap de ied decapitat si o coroana de flori au fost trimise la sediul redactiei, ca amenintare.Coproprietari ai acestei publicatii, care apare de trei ori pe saptamana, sunt omul de afaceri Aleksandr Lebedev si fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov.