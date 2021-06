Putin a prelungit moratoriul la expulzarea cetatenilor straini pana pe 30 septembrie

Noua dispozitie este valabila pana la 30 septembrie. La fel ca inainte, aceste concesii nu se aplica acelor straini care au fost eliberati din inchisoare sau reprezinta o amenintare la adresa securitatii nationale a Rusiei.Cetatenii straini care au ajuns in Federatia Rusa inainte de 15 martie si nu au niciun temei legal pentru a ramane pe teritoriul Rusiei au dreptul sa depuna o cerere la Ministerul Afacerilor Interne privind solutionarea statutului lor juridic pana la 30 septembrie sau sa paraseasca Federatia Rusa.Pana la sfarsitul anului, cetatenii statelor membre ale Uniunii Economice Eurasiatice au dreptul de a incheia contracte pentru efectuarea muncii cu angajatorii fara a lua in considerare cerintele pentru scopul declarat al vizitei in Federatia Rusa, informeaza Deschide.md