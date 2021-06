Cum l-a neutralizat Putin definitiv pe Navalnii. Legea votata cinic in Rusia cand opozantul aflat la puscarie a implinit 45 de ani. "Este un demon meschin si perfid"

Adoptata de deputati in mai si de camera superioara a parlamentului rus miercuri, legea despre care opozitia afirma ca o va neutraliza inaintea scrutinului legislativ din septembrie prevede ca persoanele afiliate unor astfel de organizatii nu pot fi alese. Analistii o considera indreptata expres contra partizanilor opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, cotat drept cel mai popular adversar al Kremlinului. Unul dintre apropiatii acestuia, Leonid Volkov, exilat in Lituania , apreciaza ca nu e defel un accident faptul ca legea a fost promulgata exact in ziua in care Navalnii implineste 45 de ani. Daca va imaginati ca Putin a semnat azi din intamplare, nu stiti nimic despre Putin - a afirmat Volkov, care l-a calificat pe presedinte drept un demon meschin si perfid. Justitia rusa examineaza o cerere a Parchetului privind calificarea drept extremiste a organizatiilor conduse de Navalnii.Potrivit procurorilor, sub sloganuri liberale, acestea ar incerca sa destabilizeze situatia sociala si sociopolitica din Rusia . Este vorba despre Fondul rus de lupta contra coruptiei (FBK), cunoscut pentru dezvaluirile privind stilul de viata opulent si malversatiunile asa-numitelor elite ruse, si despre birourile regionale coordonate de Navalnii, care se ocupau mai ales de organizarea unor manifestatii de protest si sustineau, in mod traditional, candidati locali antisistem. Partizanii opozantului se tem ca procedura din justitie e preludiul pentru scoaterea in afara legii a acestor structuri ale societatii civile, care deranjeaza enorm regimul presedintelui Vladirmir Putin. Analisti independenti, citati de agentiile de presa , spun ca opozitia va fi, astfel, distrusa, iar autoritatile isi vor distruge propria legitimitate. Ei adauga ca apropierea alegerilor parlamentare din septembrie sporeste nervozitatea Kremlinului, care trebuie sa gestioneze o economie slabita de efectele epidemiei de coronavirus, precum si lehamitea populatiei dupa doua decenii de domnie discretionara a lui Putin. Reteaua de birouri regionale ale fundatiei conduse de Navalnii si-a anuntat, inca din aprilie, autodizolvarea, dupa ce a fost a fost inclusa de autoritati pe lista organizatiilor numite "extremiste si teroriste".Pe temuta lista, de intocmirea careia se ocupa, pe baza unei legi contra spalarii banilor si finantarii terorismului, serviciul rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring, figureaza sute de persoane si organizatii rusesti si straine, intre care sangeroasele grupari jihadiste Al-Qaida si Statul Islamic Inamic declarat al Kremlinului, Navalnii a fost, deja, condamnat , pe 2 februarie, la doi ani si opt luni de inchisoare cu executare, pentru ca ar fi incalcat un ordin de control judiciar din 2014, pentru un dosar de delapidare pe care-l califica drept fabricat politic. El acuza autoritatile ca vor sa-l reduca la tacere, dupa ce a supravietuit, in vara trecuta, unei tentative de otravire, pentru care ii face responsabili pe Putin si serviciul special al acestuia, FSB, fostul KGB Navalnii nu e singura marota a puterii de la Moscova . Saptamana acesta, politia rusa a perchezitionat casele mai multor opozanti si l-a incarcerat pe fostul director al organizatiei Open Russia, Andrei Pivovarov, dupa ce, la Sankt Petersburg, in vest, l-a scos dintr-un avion care se pregatea sa decoleze spre Varsovia, in Polonia . Temutul Comitet de ancheta rus, citat de agentiile internationale, a comunicat ca Pivovarov e cercetat intr-un dosar penal, pentru participare la activitatile unei organizatii non-guvernamentale straine, recunoscuta drept indezirabila in Rusia, vina pentru care el ar putea face sase ani de inchisoare.