Putin i-a avertizat pe Merkel si Macron ca e "inacceptabil" sa intervina in problema din Belarus

Putin i-a spus lui Macron ca interventia in problemele interne din Belarus sau exercitarea presiunii asupra conducerii tarii este "inacceptabila", a transmis marti Kremlinul, citeaza Reuters.Remarcile facute de Putin in timpul unei convorbiri cu Macron au reprezentat ecou al unor comentarii anterioare adresate cancelarului german.Aleksandr Lukasenko, liderul Belarusului, a acordat marti sefilor fortelor de ordine medalii pentru "serviciul impecabil", recunoscand astfel ajutorul primit in inabusirea protestatarilor care ii cer demisia.Lukasenko, la putere din 1994, este acum supus presiunilor interne, dar si internationale. Rezultatele scrutinului din 9 august sunt considerate eronate si oponentii lui cer reluarea votului.De cel putin zece zile protestele la adresa presedintelui au luat amploare, iar cel putin 2 oameni au murit in confruntarile violente cu fortele de ordine si mai multe mii au fost retinuti.Uniunea Europeana se pregateste sa impuna noi sanctiuni Minskului in urma represiunii. O discutie in acest sens va avea loc miercuri.Angela Merkel i-a spus lui Putin, marti, ca Berlinul si-a dorit ca Guvernul din Belarus sa se abtina de la folosirea violentei, sa elibereze detinutii politic si sa inceapa discutiile cu opozitia.Putin i-a replicat, potrivit Kremlinului, ca orice incercare externa de a interveni in problemele nationale ale Belarusului va fi de neacceptat. Rusia , aliat traditional al Belarusului, urmareste indeaproape situatia, mai ales ca tara vecina gazduieste conducte prin care Moscova exporta energie spre Vest si este considerata zona-tampon fata de NATO.Marti, mii de protestatari s-au adunat in fata unui teatru din Minsk pentru a fi solidari cu directorul institutiei, demis pentru ca a vorbit in sprijinul opozitiei. Ei vor ajunge apoi in apropierea inchisorii unde se afla, din luna mai, sotul liderului opozitiei Svetlana Tikhanouskaya.