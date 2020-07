Putin i-a transmis lui Erdogan ca "Rusia dezaproba semnificativ" transformarea "Sfintei Sofia" in moschee

Liderul de la Kremlin i-a ''atras atentia lui Recep Tayyip Erdogan cu privire la dezaprobarea semnificativa provocata in Rusia de decizia de a schimba statutul bisericii Sfanta Sofia din Istanbul'', a semnalat presedintia rusa intr-un comunicat dupa o discutie telefonica purtata luni de cei doi lideri.In aceasta discutie, conform Kremlinului, Erdogan ''a dat explicatiile relevante si a semnalat ca accesul la acest monument unic al civilizatiei mondiale va fi garantat pentru toti, inclusiv pentru cetatenii straini, si vor fi prezervate sanctuarele crestine''.Presedintele turc a revendicat vineri cucerirea Constantinopolului de catre Imperiul Otoman in anul 1453 drept fundament pentru un presupus drept al tarii sale de a transforma din nou bazilica Sfanta Sofia - pana in prezent un muzeu - in moschee, cum a fost pana in anul 1934.Biserica Ortodoxa rusa a reactionat imediat avertizand ca acest pas poate avea ''consecinte grave pentru intreaga civilizatie umana''. Cu putin timp inainte ca Erdogan sa anunte decizia sa, patriarhul Bisericii Ortodoxe ruse, Kiril, a insistat fata de presedintele turc sa mentina statutul neutru al bazilicii, amintind ca aceasta este ''unul dintre cele mai mari monumente ale culturii crestine''.