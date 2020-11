Putin indeamna statele membre ale Grupului BRICS sa se uneasca pentru a produce vaccinurile rusesti in masa

"Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa", a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia China si Africa de Sud."Este important, aici, sa ne unim eforturile in vederea producerii acestor produse", a insistat el.Liderul de la Kremlin precizeaza ca tara sa a semnat deja acorduri cu Brazilia si India in vederea realizarii unor teste clinice ale vaccinului Sputnik-V, primul anuntat de Rusia , dezvoltat de centrul de cercetare Gamaleia de la Moscova El subliniaza, de asemenea, existenta unui acord cu China si India in vederea "deschiderii unor centre de productie ale vaccinului nostru in aceste tari, nu doar pentru nevoile lor proprii, ci si pentru tari terte".Rusia revendica o eficienta de 92% a vaccinului sau impotriva covid-19 Sputnik-V, care se afla in prezent in faza 3 a testelor clinice.Moscova a fost zgarcita, pana in prezent, in privinta documentarii stiintifice a acestui vaccin, pe fondul cursei mondiale a dezvoltarii unui tratament impotriva covid-19, insa cei care l-au creat au dat asigurari la inceputul acestei saptamani ca rezultatele cercetarii urmeaza sa fie publicate "intr-una dintre principalele reviste medicale din lume si evaluate de catre colegi".Rusia a cerut la sfarsitul lui octombrie Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) o precalificare a Sputnik-V, denumit astfel pentru a evoca primul satelit artifical din Istorie, conceput de catre Uniunea Sovietica.Mai multi oficiali rusi au anuntat ca s-au vaccinat cu Sputnik-V.CITESTE SI